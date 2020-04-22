Здравые предложения по борьбе с коронавирусом сегодня звучат только от оппозиции, - Дроздова

Украине надо брать пример с Австрии, иначе так и будем сидеть на карантине, заявила медиаменеджер Лариса Дроздова. Так она прокомментировала в Facebook итоги совещания в ОП с участием президента Владимира Зеленского и членов Кабмина.

"Очень символично. В один и тот же день - две новости. Украина и Австрия. Глава украинского Минздрава говорит, что карантин может закончиться 12 мая. Затем в ОП проводят совещание с правительством, где прогнозируют, что в начале мая будет только пик эпидемии. Это ОП и Кабмин или кружок любителей гадать на кофейной гуще?" - заявила Дроздова.

Дроздова отметила, что "в этот же день канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что с 15 мая начинается поэтапное ослабление карантина: откроются рестораны, начнут богослужения церкви и откроют свои двери школы". Тогда как, украинская власть "бредет как в тумане, потому что не владеет информацией, сколько на самом деле заболевших в Украине", считает медиаменеджер.

Как пояснила Дроздова, власти Австрии знают, сколько людей в стране инфицированы Covid-19 и сколько в группе риска, потому что используют метод репрезентативных замеров – когда тесты проводят по репрезентативной выборке – школьники, пенсионеры, молодежь и т.д. В то же время, по словам Дроздовой, украинские власти ведут себя как слепые котята, потому что не владеют информацией о точном количестве заболевших. А здравые предложения по борьбе с эпидемией, пишет она, сегодня звучат только из стана оппозиции.

"Понятно, что в других странах могут быть свои эффективные практики, но зачем они нашей власти? Здравые предложения по борьбе с эпидемией сегодня звучат от таких политиков как Виктор Медведчук, который предлагает использовать опыт Австрии и установить количество заболевших Covid-19, а совсем не от Зеленского, ОП или премьер-министра", - констатировала она.

При этом, отмечает Дроздова, власть не сможет ссылаться на то, что в бюджете нет денег.

"И оправдания о том, что нет денег в бюджете, не принимаются – Медведчук предложил за свой счет оплатить репрезентативные замеры как в Австрии, - добавила она. - Теперь понятно, почему в Австрии знают, как будут жить до 15 мая и после 15 мая (и, соответственно, что делать), а у нас Зеленский и компания сами не знают, что будет завтра утром".

Ранее "Комментарии" сообщили, что в Украине продлили карантин до 11 мая.

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