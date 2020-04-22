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Карантин в Украине до 11 мая: правительство проголосовало

На заседании Кабмина проголосовали за продление сроков карантина в Украине

сегодня, 13:48
Автор:

• Таисия Ерохина

Карантин в Украине до 11 мая: правительство проголосовало

Правительство продлило карантин в Украине до 11 мая. Об этом стало известно во время заседания Кабинета министров Украины.

Так, по данным НАН Украины и Минздрава, пик заболеваемости может наступить в начале мая. Поэтому к этому времени, 12 мая, правительство должно решить ряд задач. В частности увеличить количество тестирований, улучшить обеспечение больниц и медиков, ввести систему Е-контроля за самоизоляцией как альтернативу обсервации и разрабатывать новые социальные стандарты. Речь идет о ношении средств индивидуальной защиты, соблюдении социальной дистанции и постоянной дезинфекции.

"Украина непременно вернется к привычному ритму жизни, но угроза, к сожалению, в ближайшее время не исчезнет. И мы вместе со всем миром должны научиться жить в новых условиях", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в Украине сегодня продлят карантинные ограничения в Украине, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль. По его словам, между 3 и 8 мая ожидается пик заболевания коронавирусом, поэтому завершать пока карантин еще рано.

Кроме того, в правительстве есть план из 5 этапов, который запустят при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.

"Как минимум в течение 10 дней процент выявленных случаев должен не меняться, колебаться в пределах плюс-минус 5%. Второе условие - больницы должны быть заполнены пациентами менее чем на 50%", - рассказал об условиях смягчения карантина Шмыгаль.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=36Uq0soFkNg
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