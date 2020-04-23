На Закарпатье представили нового главу ОГА

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7141.83
ETH/USD
183.93
LTC/USD
41.94
USD/UAH
27.25
EUR/UAH
29.50
RUB/UAH
0.36
У Закарпатья появился новый глава обладминистриции. Поручил представить его общественности президент Зеленский. Церемония прошла во время заседания Регионального штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на Закарпатье под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Алексей Петров - человек взвешенный, профессиональный, имеет управленческий опыт. Проводит системную работу по выполнению поставленных перед ним задач. Мы ему доверяем, и он заслуживает вашей поддержки", - сказал первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов.
Алексей Петров родился в 1976 году. Имеет высшее юридическое и экономическое образование. Имеет воинское звание генерал-майора. Работал на различных должностях в Службе безопасности Украины. В августе 2019-го был назначен начальником управления СБУ в Кировоградской области.
Как сообщал портал "Комментарии", украинское правительство запустило эксперимент по оценке эффективности работы глав областных и Киевской городской государственных администраций до 31 декабря 2021 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости