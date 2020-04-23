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На Закарпатье представили нового главу ОГА

Новым главой Закарпатья стал генерал СБУ

сегодня, 15:17
Автор:

• Сергей Медведев

На Закарпатье представили нового главу ОГА

У Закарпатья появился новый глава обладминистриции. Поручил представить его общественности президент Зеленский. Церемония прошла во время заседания Регионального штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на Закарпатье под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Алексей Петров - человек взвешенный, профессиональный, имеет управленческий опыт. Проводит системную работу по выполнению поставленных перед ним задач. Мы ему доверяем, и он заслуживает вашей поддержки", - сказал  первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов.

Алексей Петров родился в 1976 году. Имеет высшее юридическое и экономическое образование. Имеет воинское звание генерал-майора. Работал на различных должностях в Службе безопасности Украины. В августе 2019-го был  назначен начальником управления СБУ в Кировоградской области.

Как сообщал портал "Комментарии", украинское правительство запустило эксперимент по оценке эффективности работы глав областных и Киевской городской государственных администраций до 31 декабря 2021 года.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1865418-pershiy-zastupnik-yermaka-na-zakarpatti-predstaviv-novogo-golovu-oda
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