Рябошапка: "Когда Зеленскому надо спасать свой рейтинг, можно уволить генпрокурора"

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Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка обозначил, что президент Владимир Зеленский поступил необъективно, когда свалил вину за отсутствие обещанных перед выборами "посадок" именно на его ведомство, хотя прокуратура - далеко не единственный орган, который отвечает за количество обвинительных приговоров. Об этом Рябошапка написал в авторской колонке "Украинской правды".
По словам экс-генпрокурора, Зеленский не стал вникать в особенности проведенных реформ в органах прокуратуры, поставив целью сразу увидеть результат. Но без внедренных реформ качественный результат невозможен, ведь тогда "посадки" будут не способом восстановления справедливости, а чередой оправдания политического популизма.
"Президент неискренний, когда, щеголяя начатой нашей командой реформой прокуратуры перед иностранными участниками форума в Давосе, называет это "низкими результатами" в кино о годовщине своего президентства.", - отмечает Рябошапка в своей статье.
Традиционно он перечислил количество достижений, проведенных в рядах прокуратуры за короткое время его работы и обозначил, что глава государства откровенно ими пренебрегает, словно не хочет замечать.
"Ведь когда необходимо спасать собственный рейтинг, то можно сменить генерального прокурора. А затем сменить его еще раз", - резюмирует Рябошапка, добавив, что отсутствие реформ приведет к полному провалу прокурорской системы, как это было у предшественников.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в день своей первой годовщины на посту президента Владимир Зеленский обозначил причины, по которым был уволен Руслан Рябошапка и что те же самые причины могут стать причиной для увольнения его преемницы Ирины Венедиктовой.
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