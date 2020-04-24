Рябошапка: "Когда Зеленскому надо спасать свой рейтинг, можно уволить генпрокурора"

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка обозначил, что президент Владимир Зеленский поступил необъективно, когда свалил вину за отсутствие обещанных перед выборами "посадок" именно на его ведомство, хотя прокуратура - далеко не единственный орган, который отвечает за количество обвинительных приговоров. Об этом Рябошапка написал в авторской колонке "Украинской правды".

По словам экс-генпрокурора, Зеленский не стал вникать в особенности проведенных реформ в органах прокуратуры, поставив целью сразу увидеть результат. Но без внедренных реформ качественный результат невозможен, ведь тогда "посадки" будут не способом восстановления справедливости, а чередой оправдания политического популизма.

"Президент неискренний, когда, щеголяя начатой нашей командой реформой прокуратуры перед иностранными участниками форума в Давосе, называет это "низкими результатами" в кино о годовщине своего президентства.", - отмечает Рябошапка в своей статье.

Традиционно он перечислил количество достижений, проведенных в рядах прокуратуры за короткое время его работы и обозначил, что глава государства откровенно ими пренебрегает, словно не хочет замечать.

"Ведь когда необходимо спасать собственный рейтинг, то можно сменить генерального прокурора. А затем сменить его еще раз", - резюмирует Рябошапка, добавив, что отсутствие реформ приведет к полному провалу прокурорской системы, как это было у предшественников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в день своей первой годовщины на посту президента Владимир Зеленский обозначил причины, по которым был уволен Руслан Рябошапка и что те же самые причины могут стать причиной для увольнения его преемницы Ирины Венедиктовой.













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