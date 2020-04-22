Зеленский не понимает, зачем стране так много правоохранителей и не исключает отставки Венедиктовой

Украинский гарант Владимир Зеленский в день своей первой годовщины президентства заявил, что не понимает необходимости в большом количестве правоохранительных органов, которые есть в государстве на сегодня и намерен в ближайшем времени изменить эту ситуацию. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

По словам гаранта, такое число правоохранителей лишь размывает конкретную ответственность перед законом и мешает обеспечивать безопасность в государстве на социальном уровне.

"Это значит, что у нас это сделано было для размытия ответственности. Вот и все. Это хаос, правоохранительный хаос. Поэтому, когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство дойдет до того, чтобы количество этих правоохранительных органов сократилось в нашей стране", - отметил Зеленский.

Кроме того он добавил, что не исключает отставки главы Офиса генерального прокурора Ирины Венедиктовой, если она, как и ее предшественник Руслан Рябошапка, не покажет эффективной работы.

"Будем смотреть, ждать результат. Если она не покажет результат, будет третий генпрокурор", - заключил Зеленский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский гарант Владимир Зеленский заявил, что завершит войну на Донбассе до конца своей пятилетней каденции и абсолютно в этом убежден.





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