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Зеленский не понимает, зачем стране так много правоохранителей и не исключает отставки Венедиктовой

В первую годовщину своего президентства Владимир Зеленский анонсировал сокращение правоохранителей в стране

сегодня, 18:07
Автор:

• Екатерина Белоброва

Зеленский не понимает, зачем стране так много правоохранителей и не исключает отставки Венедиктовой

Украинский гарант Владимир Зеленский в день своей первой годовщины президентства заявил, что не понимает необходимости в большом количестве правоохранительных органов, которые есть в государстве на сегодня и намерен в ближайшем времени изменить эту ситуацию. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

По словам гаранта, такое число правоохранителей лишь размывает конкретную ответственность перед законом и мешает обеспечивать безопасность в государстве на социальном уровне.

"Это значит, что у нас это сделано было для размытия ответственности. Вот и все. Это хаос, правоохранительный хаос. Поэтому, когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство дойдет до того, чтобы количество этих правоохранительных органов сократилось в нашей стране", - отметил Зеленский.

Кроме того он добавил, что не исключает отставки главы Офиса генерального прокурора Ирины Венедиктовой, если она, как и ее предшественник Руслан Рябошапка, не покажет эффективной работы. 

"Будем смотреть, ждать результат. Если она не покажет результат, будет третий генпрокурор", - заключил Зеленский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский гарант Владимир Зеленский заявил, что завершит войну на Донбассе до конца своей пятилетней каденции и абсолютно в этом убежден.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-vystupil-sokrashchenie-pravoohranitelnyh-1587561354.html
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