Зеленский убежден, что закончит войну на Донбассе до конца президентского срока

Глава государства Владимир Зеленский спустя год со дня своего избрания в качестве лидера нации заявил, что помнит о своем предвыборном обещании - закончить войну с Россией на Донбассе и установить в регионе мир, а потому достигнет этой цели до конца президентской каденции. Об этом Зеленский сказал в документальном фильме "Год президентства Зеленского".

"Уверен персонально. До окончания срока моей каденции мы закончим эту войну", - кратко и решительно заявил украинский гарант.

При этом Зеленский отметил, что его уверенность основана не просто на предположениях, а на конкретных действиях: так, к примеру, сейчас ведется подготовка к еженедельным онлайн-встречам Трехсторонней контактной группы.

"То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должно быть бумага, что мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали", - отметил глава государства.

По словам президента, он не намерен "тянуть резину", если увидит, что Минский процесс не дает результатов.

"Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы - год еще не прошел", - заключил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне Пасхи произошел крупный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО.

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