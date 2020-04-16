Обмен пленными: какие риски несет сегодняшнее возвращение домой заложников оккупационной власти





Сегодня, 16 апреля, проходит обмен пленными между Киевом и ОРДЛО ("Л-ДНР"). Положительная сторона обмена состоит в возможности вернуть домой украинцев, ставших заложниками оккупантов. В то же время у сегодняшнего обмена есть и риски, которых порталу "Комментарии" рассказали эксперты.

Обмен пленными: списка пленных нет

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков считает наибольшим риском том, что мы не знаем, кого на кого меняют.

"Мы не знаем списка наших пленных, которые находятся в ОРДЛО, в РФ. Кого мы получаем сейчас. Равно как не знаем списка (так называемого обменного фонда) тех, кого мы отдаем. И это большая угроза, – уверен эксперт. – С одной стороны, обмен – деликатная вещь, все должно быть тихо. С другой, иногда меняют тех, кто никакого отношения к вооруженному конфликту на Востоке нашей страны не имеет. Используются какие-то политические цели. И отдаются порой совсем не те люди".

По мнению Старикова, команда Зеленского пошла на обмен, выполняя предвыборные обещания, что она решит конфликт на Донбассе.

"Но так как конфликт начали замораживать, отвлекают внимание общества такими "точечными" обменами. Не "всех на всех", как прописано в Минских соглашениях, а, условно говоря, 5 на 5, 13 на 8 и так далее, – поясняет эксперт. – Но если не знаем, кого меняем, возникают вопросы. В том числе коррупционного характера (за деньги), как говорят некоторые обозреватели. Процесс должен быть честным и прозрачным".

Стариков считает, что коронавирус на ситуацию не влияет: "Уже заявлено, что все, кого удастся вернуть в рамках обмена, пройдут обсервацию. А принимающая сторона, уверен, будет соблюдать соответствующие нормы безопасности".

Обмен пленными: значимость уже не та

После пиар акций пятого и шестого обмена, это все больше становится похожим на "рабочий механизм", что уже плохо ментально, подчеркивает кризисный управляющий, эксперт по вопросам ОРДЛО Руслан Рыгованов.

"По большому счету, для общества "обмен" уже не является чем-то значимым, – поясняет эксперт. – Родные получают своих близких домой. И это славно. Не будем говорить, что пленники никогда не смогут вернуть полностью здоровье и психологическое состояние. Нет смысла говорить и о том, что государство от них откупается "задешево", бросая в агрессивную среду. Чисто политически инструмент "обмена" уже не влияет на процессы. Из плохого можно отметить, что опять искусственно формируется роль Медведчука, как миротворца. Но и этот фактор уже не является значимым".

Самое плохое, по мнению Рыгованова, что обмен стал механизмом вывода ФСБшной агентуры из-под удара.

"Через обменные списки РФ возвращает "своих героев", спасая их от уголовной ответственности", – поясняет эксперт.

Обмен пленными: жест доброй воли

Политолог Андрей Мишин подчеркивает, что обмен пленными – это всегда жест доброй воли сторон, демонстрация желания мирного урегулирования конфликта. Проблема, а значит, угрозы и риски, в том, отмечает эксперт, что Киев, Москва и мятежники ОРДЛО преследуют при этом принципиально разные цели.

"Россия ставит задачу отмены санкций со стороны евроатлантических партнеров Украины. Руководство ОРДЛО добивается политической легитимации и снятия экономической блокады. Это и есть цена вопроса для Украины", – считает Мишин.

Эксперт отмечает, что украинская власть и оппозиция активно используют обмен пленных для внутренних разборок и "хайпа".

"При этом, обмен пленными в наших условиях все более напоминает торговлю "живым товаром". Так, в декабре Евгений Марчук (экс-премьер, СБУ) жаловался, что в Украине заканчиваются кандидатуры для дальнейшего обмена, – напоминает Мишин. – Поэтому последние успехи СБУ в задержании генерала Шайтанова и его сообщников, а также шпионских групп в регионах Украины, вызывают определенные вопросы. По тем же причинам в ОРДЛО любой житель с украинской позицией рискует попасть в списки на обмен пленными".

Отметим, что согласно данным Офиса президента Украины, домой сегодня возвращаются 19 украинцев, которые находились в плену боевиков "ДНР" и "ЛНР".

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