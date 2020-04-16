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Обмен пленными: стало известно, сколько украинцев возвращаются домой

Все украинцы, освобожденные из плена боевиков, отправятся на обязательную двухнедельную обсервацию.

сегодня, 09:48
Автор:

• Виолетта Комаровская

Обмен пленными: стало известно, сколько украинцев возвращаются домой

На Донбассе стартовал обмен пленными. Это подтвердили в Офисе Президента. Домой возвращаются 19 украинцев. Все они были в плену боевиков "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе. 

Процесс обмена стартовал около 9 утра по киевскому времени. Ранее информационные источники сепаратистов писали о том, что уже в 8 утра автобус с пленными украинцами под надзором "полиции" привезли на пункт пропуска вблизи временно оккупированной Горловки. Сам же обмен с представителями так называемой "ДНР" состоялся около КП "Майорск". За процессом наблюдали представители ОБСЕ, сообщают в Facebook Офис Президента. 

Поскольку в Украине сейчас карантин, отпустить освобожденных сразу по домам нельзя, говорят в ОП. Сначала две недели они должны провести на обсервации. Это необходимо, чтобы не допустить вероятного распространения коронавируса. 

Еще в декабре лидеры Нормандской четверки договорились об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех". С тех пор произошло два обмена: сегодня и в конце декабря прошлого года. Тогда на подконтрольную Украине территорию вернулись 75 украинцев. 

В Офисе Президента утверждают, что сейчас делают все возможное, чтобы вернуть украинцев, которых незаконно удерживают в тюрьмах России и оккупированного Крыма. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Украина пытается вернуть около 200 своих граждан. 

Фото: Facebook/Офіс Президента України


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Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua/
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