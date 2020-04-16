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Боевики заявили о начале обмена пленными

Обмен пленными между Украиной и боевиками должен состояться сегодня на КПВВ "Майорск".

сегодня, 09:22
Автор:

• Виолетта Комаровская

Боевики заявили о начале обмена пленными

Боевики заявили о начале обмена пленными с Украиной. Об этом сообщают информационные ресурсы сепаратистов. Процесс стартовал около 8 утра. 

Обмен пленными должен состояться уже сегодня, 16 апреля, на контрольно-пропускном пункте "Майорск", утверждают источники. Пока же боевики свозят автобусами украинцев к пропускному пункту около оккупированной Горловки. Транспорт сопровождает так называемая "полиция".

По информации издания "Громадське" стороны передадут друг другу пленных до 16:00. Об этом журналисты пишут, ссылаясь на свои источники в ОБСЕ. Трансляцию с места событий будет обеспечивать Офис президента. Журналистов туда не пустят. 

Ранее представители ОБСЕ в Украине сообщали, что дата, когда пленные украинцы смогут вернуться домой, уже известна, а все детали согласованы. Процесс обмена должен состояться до Пасхи, 19 апреля. Как именно и где это должно произойти, представители ТКГ в Минске обсуждали онлайн с помощью видеоконференции. Они же согласовали окончательные списки удерживаемых лиц. Но официально количество человек в этих списках не оглашали. 

Тем временем, омбудсмен Людмила Денисова накануне заявила, что обмен должен произойти по формуле "всех на всех". Как только пленные окажутся на подконтрольной Украине территории, их всех отправят на 2 недели в обсервацию. Есть информация, что у некоторых в плену появились симптомы коронавируса.  

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в списки на обмен Украина внесла 200 человек. 


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Источник: https://112.ua/politika/v-gorlovke-nachalsya-process-obmena-uderzhivaemymi-licami-533098.html
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