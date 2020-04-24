Оппозиция готова профинансировать австрийскую методику по определению числа заболевших, дело за Зеленским, - Яблоков

Совещания в Офисе президента и заседания Кабмина – это показательные выступления "95-го Квартала" в лице чиновников, заявил политический публицист Александр Яблоков. Так он иронически прокомментировал в своей статье результаты заседания Кабмина в среду, 22 апреля.

По словам Яблокова, налицо хаотичная и бессистемная работа власти. А "шоу с обсервацией эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев" продемонстрировало отсутствие организаторских способностей и стратегического мышления власти, уверен автор.

"Массовое возвращение заробитчан без всякой обсервации. Почти четверть миллиона человек. Мифические самолеты с тестами и масками из Китая. Никто не понимает, сколько надо сделать тестов, чтобы определить масштаб эпидемии", - пишет публицист.

Как заявил Яблоков, процесс явно вышел из-под контроля, потому как в Офисе президента не знают, что делать – предлагают ждать, пока все уляжется.

"Держать людей взаперти долго - это опасно, - отмечает публицист. - Могут начаться бунты и массовые выступления свежеиспеченных безработных. Деньги у людей реально заканчиваются. Что делать? Они предлагают ждать, пока все уляжется. Это и есть "стратегия" Зеленского".

Однако Яблоков акцентирует внимание на альтернативе – глава политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук предлагает использовать опыт Австрии. В то же время, пишет автор, Офис президента не подозревает о существовании австрийской модели. Хотя власти Австрии применили методы социологии для определения потенциального количества заболевших: чисто социологический метод, при котором определяют достаточно точные выборки (пенсионеры, молодежь и т.д.), показывающие реальные результаты. По словам Яблокова, с помощью такого исследования можно проводить тестирование, чтобы узнать истинные масштабы эпидемии.

"По словам Медведчука, Австрия уже провела ПЦР-тестирование репрезентативной выборки из 1544 австрийцев, отобранных по всей стране, и получила точную картину происходящего. Это позволило им контролировать ситуацию и выработать алгоритм выхода из карантина. И канцлер Курц уже назвал точные сроки – Австрия начинает отменять ограничения с 15 мая", - приводит пример автор.

Яблоков подчеркивает, что Медведчук предложил Зеленскому за свои средства профинансировать тестирование украинцев по методикам Австрии. Поэтому денег из бюджета Украины не понадобится, подчеркнул публицист.

Ранее "Комментарии" писали, что первая страна открыла границы после карантина.

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