Конспирологическая версия карантина: кому и зачем выгодно держать украинцев в изоляции

Правительство Украины озвучило план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов. Эксперты оценили для издания "Комментарии" этот план и, исходя из него, - вероятную дату выхода из карантина или его ослабление.

"План Б"



Общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко напоминает, что режим карантина в Украине введен 12 марта. И лишь 11 мая (на данный момент) правительство планирует начать постепенный выход.

"План правительства состоит из пяти этапов. После ознакомления с ним складывается ощущение, будто его писали дети, настолько он выглядит опереточным и несерьезным, – отмечает Сергей Войченко. – Под каждый этап правительство прописало ряд условий, обусловленных якобы развитием эпидемиологической обстановки. Если выражаться яснее, то правительство так прописало план выхода из карантина, чтобы его длительность можно было регулировать вручную и затягивать, вплоть до бесконечности, просто манипулируя фальшивой статистикой".

По словам эксперта, украинское правительство с самого начала не имеет понимания по эпидемиологической ситуации. А потому принимало и продолжает принимать хаотические меры, вызванные собственной паникой.

"Первое. Суть правительственного замысла состоит в том, чтобы продлить карантин до появления у него хоть какой-то определенности с кредитом МВФ. Желательно, до того момента, когда НБУ получит первые транши в реале", – поясняет Сергей Войченко.

Резон, по словам эксперта, простой: получив хоть какие-то дополнительные деньги, правительство сможет исполнять социальные обязательства без резкой девальвации гривни, не устраивая безнадежную социально-экономическую катастрофу.

"Второе. Украинское руководство просто-напросто боится выпускать людей из карантина, так как те немедленно станут выдвигать претензии по существу главного вопроса – финансового! – уверен Войченко. – Пока граждане сидят под замком, политические противники правящей части не могут использовать сотни тысяч невротизированных, озлобленных и перепуганных граждан, как таран против власти. Однако как только те вернутся в реальный мир и поймут, что власть их облапошила, начнут звереть и от отчаяния автоматически встанут в протестные ряды. А жизнь их в ближайшем будущем ожидает такая: бизнес обанкротился, рабочее место, которое они покинули, исчезло, зато долги по коммуналке выросли, а банк за время кредитных лжеканикул, насчитывал проценты, пени и штрафы по максимуму. Коллекторы уже вышибают двери ипотечных квартир, а судебные исполнители изымают кредитные авто и разную бытовую технику".

Третьим эксперт называет то, что у украинской власти не было и нет никакого разумного плана по выходу из карантина и ликвидации его последствий.

"Расчет верхушки был в том, что она получит в свои руки 10-15 коронавирусных миллиардов кредитов от МВФ, ВБ и ЕС вместе с инструкциями, как из кризиса выходить, – говорит Сергей Войченко. – Однако, в реальности, не факт даже, что МВФ вообще что-то выделит Украине. Фонд на сегодня не располагает какими-то серьезными ресурсами, а его маниловские обещания раздать 500 миллиардов бедным украинцам будто бы для преодоления последствий пандемии изначально были блефом. Хорошая такая морковка, чтобы ослепленная этим обещаниям украинская власть завезла свою страну еще в более глубокие дебри. Всё просто – чем хуже в Украине, тем дешевле она для западных господ. Дешевая рабочая сила, дешевое сырье, дешевая земля – что еще нужно для вывода своих стран из кризиса? Они руками украинской власти это и сделали… Вот так слуги прислужили, но только не своему народу".

Эксперт не сомневается, что правительство Украины будет тянуть карантин до предела общественного терпения и готовить “план Б” вместо несуществующего “плана А”.

"Вероятно, всё затянется до августа-сентября. За это время успеет обанкротиться не только весь малый бизнес, но и большая часть среднего, – прогнозирует Войченко. – В зоне дефолта окажется и добрая часть банковской системы. А карантин рухнет де-факто. Люди выйдут на улицы уже в мае-июне, невзирая на запреты. Выйдут очень злые, в поисках пищи. И вывалятся из карантина прямо в экономический и социальный шторм".

По мнению эксперта, большинство политических ТОП-игроков осознают, что нынешняя конфигурация управленческого контура и ключевые его персоны – это, фигурально, умственная катастрофа, и от них следует поскорее избавляться.

"Политики уже вовсю точат ножи, а те, кто в теме, готовятся делить "шкуру Зеленского"… Кроме того, и общемировой замысел с этой квазипандемией будет реализоваться исподволь, на фоне нарастания карантинного кризиса, – считает Войченко. – Глобальный план состоит в том, чтобы граждан выпустить из изоляции лишь наполовину, сохранив для них большинство ограничений, а для властей – возможность их произвольного ввода в действие в ручном режиме. То есть, замысел глобальной элиты состоит в том, чтобы так называемую "эпидемиологическую угрозу" и карантины сделать постоянно действующим инструментом управления не только гражданами и целыми суверенными странами, но и составной частью международного права. А разного рода "социальное дистанцирование", ношение защитных средств, "самоизоляцию" и дистанционный труд, цифровой контроль и доступ властей к частной и интимной жизни граждан разрешить в принудительном порядке. И пока всё у них получается!"

"Ограничения будут продолжаться еще долго"

С 12 марта, когда в Украине впервые ввели карантин, его уже дважды продлевали, отмечает политический эксперт Дмитрий Фучило. И каждое новое продолжение карантинных мер било по украинской экономике.

"Действия властей отчасти понятны, – отмечает политэксперт. – Как печальный пример для нас уже была ситуация с заболеваниями в Италии, Испании и том же Китае. Для того, чтобы не распространять панических настроений, власть постепенно продолжает карантин, ведь ситуация в стране не улучшается. По состоянию на утро 27 апреля, число инфицированных COVID-19 увеличилось в Украине до 9009 человек, причем 220 случаев стали фатальными… В соответствии с количеством заболевания, смертности и выздоровевшими правительство и строит свой план выхода из карантина, состоящий из пяти этапов".

Судя по показателям, которые ставятся перед каждым на этапе, эти ограничения будут продолжаться еще долго, считает Дмитрий Фучило.

"Ведь пик заболевания еще впереди – ориентировочно начало мая. Плюс к тому – страну может догнать волна примерно в 130 тысяч человек, которые пошли святить куличи, и на "поминальные". А за ней может прийти эхо "маёвки", что уже зависит от того, как правоохранительные органы бороться с любителями "шашлычков". И если первый этап послаблений мы можем ожидать через месяц-полтора, то следующие могут существенно растянуться во времени", – предполагает эксперт.

Он также отмечает, что существует конспирологическая версия, будто ограничения намеренно не сниматься, потому что они выгодны власти: запрещены массовые собрания, "закручиваются гайки" правоохранительной системой, отсутствуют конкурсы на государственные должности, а назначение происходят "по рекомендациям", что довольно удобно, на фоне лозунгов о заботе о народе.

"Я не исключаю возможности отмены различных ограничений из разных этапов, независимо от эпидситуации, – продолжает Фучило. – Ведь экономический спад набирает стремительные обороты, что может стать "смертью" для сотен тысяч ФЛП, малых и средних предприятий. А это в свою очередь ведет к безработице, увеличению давления на социальную систему, снижению поступлений в бюджет. Еще 25 марта опроса компанией Gradus показал, что около 57% украинцев имеют средства не более, чем на месяц. Данные показатели очень похожи оценкам КМИС, что характеризует высокий уровень отражения социальной ситуации. У украинцев нет "финансовой подушки", большинство живет "от зарплаты до зарплаты". Сегодня месяц уже прошел, а ограничения не сняты. Реальная безработица – на уровне около 2,7 млн.чел. Если не сокращать ограничения, то вскоре государство столкнется с массовым недовольством людей, которые не имеют средств прокормить семью, потерявших работу, да и в целом к маргинализации общества. Поэтому властям необходимо выдерживать баланс в ограничениях, чтобы не "додавить" экономику, которая и без того находилась не в лучшем состоянии".

Поиск превентивных сценариев

Ввиду того, что режим карантина обрушился на нашу общественную сферу весьма резко и неожиданно, ключевая проблема видится политическому социологу Алексею Полторакову в поиске превентивных сценариев. А именно – как помочь людям и мелкому бизнесу минимизировать свои потери от карантина.

"В силу этого, вместо обсуждения пока еще слишком абстрактных сроков отмены карантина, следует большее внимание уделить вопросу помощи мелкому бизнесу в адаптации к режиму, – подчеркивает эксперт. – Парадокс в том, что реализовываемый украинской властью режим гораздо более "толерантен" к крупному и частично среднему бизнесу, чем к мелкому и малому. В силу этого последний фактически вынужден "уходить в тень". Причем под сильным давлением оказываются даже его сегменты, не относящиеся к группам высокого риска. Яркие примеры – пресловутые парикмахерские, фаст-фуды и т.п., масштабы посещений которых на порядки меньше, чем у крупного ритейла или хотя бы храмов и церквей на праздники".

Еще более проблемными видятся Алексею Полторакову попытки привлечения к обеспечению режима таких внутренне неоднозначных структур как "Муниципальная варта". По мнению политического социолога, их крайне сомнительная деятельность дополнительно отягощает как и без того проблемные муниципальные бюджеты, так и общее социально-психологическое напряжение.

"И именно с таковых "точечных" решений следует исходить, помогая экономике и обществу адаптироваться к принципиально обновляемым реалиям их функционирования", – резюмирует Полтораков.

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