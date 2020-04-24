Кабмин представил детальный план выхода Украины из карантина

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Кабинет министров Украины сегодня, 24 апреля, представил детальный план
выхода нашей страны из карантина, который ввели в марте из-за пандемии
коронавируса COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что у Кабинета министров есть четкий план, который состоит из 5 этапов. Реализовывать план могут начать уже 11 мая. Но это станет возможным только при условии, что уровень заболеваемости коронавирусом в нашей стране пойдет на спад.
Ранее "Комментарии" писали, что Чехия - первая страна в Европе, которая
решилась отменить
общенациональный карантин и открыть границы. С сегодняшнего дня граждане
могут перемещаться по территории страны абсолютно свободно и даже выезжать за
ее пределы. Соответствующее решение приняло правительство Чехии.
Также мы писали, что пока в Украине действует карантин, граждане должны носить
с собой документы, удостоверяющие личность. Так, документами, что
удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины являются: паспорт -
гражданина Украины, заграничный, дипломатический, служебный, а также
удостоверение - моряка, члена экипажа, лица на возвращение в Украину, временное
удостоверение гражданина Украины. Кроме того, могут пригодиться документы,
удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус: удостоверение -
водителя, лица без гражданства для выезда за границу, беженца, лица, которое
нуждается в дополнительной защите, а также вид (на постоянное жительство или
временное проживание), карточка мигранта, проездной документ беженца или лица,
которому предоставлена дополнительная защита.
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