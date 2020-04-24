Карантин в Украине: какие документы удостоверяют личность и кто может проверять эти документы

Пока в Украине действует карантин граждане должны носить с собой документы, удостоверяющие личность. В Минюсте, со ссылкой на Координационный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, объяснили, какие именно документы удостоверяют личность и кто может делать проверку.

Так, документами, что удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины являются: паспорт - гражданина Украины, заграничный, дипломатический, служебный, а также удостоверение - моряка, члена экипажа, лица на возвращение в Украину, временное удостоверение гражданина Украины. Кроме того, могут пригодиться документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус: удостоверение - водителя, лица без гражданства для выезда за границу, беженца, лица, которое нуждается в дополнительной защите, а также вид (на постоянное жительство или временное проживание), карточка мигранта, проездной документ беженца или лица, которому предоставлена дополнительная защита.

Отмечается, что в период карантина следует обязательно носить с собой документы, это регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 г. № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Однако перечень тех, кто имеет право проверять документы, удостоверяющие личность, является очень широким. Прежде всего речь идет о полицейском, при чем, он не имеет права изымать документ, который предъявляет ему лицо, в том числе, и паспорт. Согласно ст. 32 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейский имеет право требовать у человека документы, удостоверяющие личность, и/или документы, подтверждающие соответствующее право лица при таких обстоятельствах:

- если человек владеет внешними признакам, похожими на внешние признаки находящегося в розыске или исчезнувшего;

- если существует достаточно оснований полагать, что человек совершил или намеревается совершить правонарушение;

- если человек находится на территории или объекте со специальным режимом или в месте осуществления специального полицейского контроля;

- если есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен, или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение, если установить эти права другим образом невозможно;

- если лицо находится в месте совершения правонарушения или дорожно-транспортного происшествия, другого чрезвычайного события;

- если внешние признаки человека или транспортного средства или действия дают достаточные основания считать, что человек причастен к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения.

Когда работник полиции обращается к вам, он обязан назвать свою фамилию, должность, специальное звание, а также предъявить служебное удостоверение, по требованию. При этом он предоставляет возможность ознакомиться с изложенной в удостоверении информацией, не выпуская его из рук.

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