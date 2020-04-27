Если Зеленский реально хочет бороться против эпидемии, надо было начинать еще в марте, как Медведчук на Закарпатье, - Калиниченко

Есть большие сомнения, что маски и другие спецсредства, которые доставил самолет "Мрия", поступят в больницы. Так в “Фейсбуке” прокомментировал новость о прибытии воздушного судна с медицинским грузом на борту блогер Ростислав Фортуна.

"Прилетели 12 миллионов масок и много других вещей, цифра поражает. Но у меня простой вопрос: а куда они деваются? Случайно не в аптеки, где уже стоят 15, 20, а иногда и 25 грн?" - саркастически заметил блогер, комментируя фото с Владимиром Зеленским и руководителями Офиса президента на аэродроме, и будучи уверенным, что до больницы медгруз не дойдет.

Политический аналитик Алексей Калиниченко в комментариях напомнил, что маски и спецсредства были нужны в марте.

"Есть отличная поговорка: "Хороша ложка к обеду". Потому что маски, антисептики, халаты и другие спецсредства были нужны в марте. Медведчук ещё в марте завёз тонны масок и халатов на Закарпатье, поэтому там и удалось сдержать эпидемию", - приводит пример аналитик.

По словам Калиниченко, успехов в борьбе с эпидемией добились те, кто не стал надеяться на власть, а действовал самостоятельно. Именно поэтому, ссылается Калиниченко на данные МОЗ, благодаря Виктору Медведчуку на Закарпатье меньше всего заболевших, по сравнению с другими областями Западной Украины.

"Не поленюсь напомнить еще одну не менее замечательную поговорку: "Хочешь сделать хорошо - сделай сам". Самых больших успехов добились те, кто не надеялся на власть, а действовал самостоятельно, как Медведчук на Закарпатье. Поэтому, обратите внимание, на Закарпатье меньше всего заболевших среди западных областей, хотя приехали десятки тысяч заробитчан, - аргументирует политический аналитик. - А все эти прилеты "Мрии" и торжественные встречи - это просто пиар. Раньше надо было шевелиться Зеленскому и компании".

Ранее мы сообщали, что супруги Оксана Марченко и нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук передали медицинские средства в семь больниц в разных областях Украины.

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