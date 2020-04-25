Супруги Марченко и Медведчук передали медицинские средства в разные области Украины

Супруги Оксана Марченко и нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук передали медицинские средства в семь больниц в разных областях Украины, передает телеканал "112".

Так, медицинский груз включает в себя: дезинфицирующие средства, медицинские маски, перчатки, респираторы, очки, медицинскую технику и защитную одежду. Все, чего так не хватает в условиях пандемии, за свой счет приобрели супруги-благотворители.

"Так со стороны выглядит – масок тысячи, дезсредств литры. Но в связи с эпидситуацией очень большой расход материала. Мы должны своим работникам выдавать и спецодежду соответствующую одноразовую, и обеспечивать дезсредствами, чтобы обеспечить тот процесс лечения", - рассказал заместитель генерального директора КНП "Лисецкая центральная районная больница" Ярослав Чеснок.

Сообщается, что несмотря на постоянные отчеты центральной и местной власти о полной готовности украинских больниц к борьбе с пандемией, медучреждения в основном обеспечивают меценаты и благотворительные фонды. Оксана Марченко рассказывает, в ее благотворительный фонд приходят письма из больниц и медицинских центров – и в каждом крик о помощи.

"Эти письма вызывают праведный гнев в адрес власти, святая обязанность которой – максимально защитить медиков и пациентов, оснастить больницы в это тяжелейшее время самым необходимым медицинским оборудованием, техникой, средствами гигиены, тестами и лекарствами. Но официальная помощь доходит не везде, - говорит Марченко. - Чужой беды не бывает, медики спасают наши жизни, часто подвергая себя опасности. И это на совести тех, кто эти жизни должен защитить. Так и хочется сказать властям: "Не спрашивай, по кому звонит колокол, он звонит по тебе"".

Кроме того, в пгт Путила, расположенном почти на румынской границе в наиболее пораженной инфекцией в Украине Черновицкой области, доставили и функциональные кровати, помимо средств защиты. Врачи радуются помощи, ведь к ним она поступает крайне редко. Как рассказала медицинский директор КНП "Путильская ЦРБ" Галина Вовк, из-за плохих дорог и отдаленности в их маленькую больницу меньше доходит помощи, чем в учреждения в крупных городах. Врачи отметили, что в местной больнице есть зараженный Covid-19 и несколько с подозрением. Хотя медсредств и аппаратуры не хватает.

"Нет функциональных кроватей для больных, портативных концентраторов, аппаратов ИВЛ – особенно детского, которого нет у нас вообще", - говорит Климентий Михайлюк, и. о. директора КНП "Путильская ЦРБ".

Также помощь от фонда Оксаны Марченко поступила в районные больницы Ивано-Франковской области. При этом, в фонде считают помощь маленьким больницам приоритетной.

"К сожалению, правительство не может обеспечить всех тех, кто нуждается в помощи, в том числе и больницы. Вот такие отдаленные населенные пункты, как этот, они остаются на самовыживании", - пояснил представитель Фонда Оксаны Марченко Алексей Басманов.

Отметим, что в Езупольской городской больнице пока зараженных коронавирусом нет, но есть много случаев пневмонии, поэтому медработники должны быть подготовлены.

"Действительно необходимо, чтобы мы были защищены, как медицинский персонал, в случае потенциальной угрозы встречи с коронавирусом, а также для того, чтобы мы могли диагностировать другие заболевания и наблюдать за состоянием пациента", - добавила генеральный директор Езупольской городской больницы Анна Худяк.

А вот Тисменицкая районная больница уже столкнулась с коронавирусом, хоть и не является опорной. Поэтому, заглядывая в будущее, врачи беспокоятся о недостатке специальной аппаратуры. И тоже рассчитывают на благотворителей.

"Налаживаем с фондом какие-то переговорные процедуры, по дыхательной аппаратуре, возможно, концентраторам кислорода, которые сейчас нужны для этих больных. У нас есть они. Но кажется, когда будет поступление больных немного больше, то эти кислородные концентраторы, были бы полезны для тех пациентов", - отметил Роман Сендецкий, генеральный директор Тисменицкой районной больницы.

Получили помощь и на Киевщине: сюда доставили средства защиты и пульсоксиметры. Несмотря на расположение рядом со столицей, здесь также этого не хватает.

"Когда мы столкнулись с этим заболеванием, с пандемией и карантином в нашей стране, была большая нехватка средств индивидуальной защиты, - рассказал главный врач Ирпенского центра первичной медико-санитарной помощи Андрей Левковский. - Обращались мы, конечно, и к государству, и к местному самоуправлению. Местное самоуправление как могло в пределах своего финансирования помогало. Но большое количество помощи оказывают все же волонтеры, оказывают волонтеры нашего региона и оказывают фонды, такие как фонд Оксаны Марченко".

Также помощь поедет в Измаильскую больницу на Одесчине и Мирноградскую – на Донетчине. В фонде Оксаны Марченко рассказывают, что пытаются помочь всем, кто обратился.

"У нас много обращений из разных регионов, клиник, больниц о необходимой помощи как в отношении медицинских средств, так и в отношении определенного оборудования. Сейчас, учитывая условия пандемии, очень трудно что-то достать. Потому, что есть у наших поставщиков, мы пытаемся это купить и распределяем по больницам", - рассказала председатель правления Фонда Оксаны Марченко Людмила Кущ.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине хотят начать тестировать на коронавирус медиков несколько раз в неделю.

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