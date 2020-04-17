Коронавирус в Украине: медикам будут делать тесты раз в 5 дней

В Украине медиков каждые 5 дней будут проверять на коронавирус, решил министр охраны здоровья Максим Степанов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус_инфо" Министерства здравоохранения.

Так, медицинские работники будут проходить регулярное тестирование на коронавирус – раз в 5 дней. Такое решение в Минздраве приняли из-за того, что в последние дни в Украине растет количество заболеваний на COVID-19, в том числе и среди медработников.

Отмечается, что сейчас алгоритм тестирования медицинских работников не отличается от алгоритма тестирования пациентов: его проводят при появлении соответствующих симптомов заболевания.

Добавим, что по состоянию на 17 апреля в Украине зафиксировано 4662 случаи заболевания COVID-19, из них 879 – у медработников.

Напомним, в минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразился еще 501 человек. По информации Минздрава, на сегодня, 17 апреля, в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерло 125 пациентов. В то же время вылечились 246 человек.

Ранее мы писали, что американский телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что пандемия коронавируса COVID-19 началась с утечки из лаборатории в китайском Ухане. При этом вирус якобы не разрабатывался как биологическое оружие. Эксперты оценили для издания "Комментарии" реалистичность этой версии, а также то, как США может пытаться использовать ситуацию в геополитическом противостоянии с Китаем.

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