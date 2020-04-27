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Разоблачение работы американских биолабораторий в Украине свидетельствует о патриотизме Медведчука - эксперт

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук первым среди политиков потребовал отчитаться о работе американских биолабораторий в Украине - Ерещенко

сегодня, 15:00
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Разоблачение работы американских биолабораторий в Украине свидетельствует о патриотизме Медведчука - эксперт

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук первым среди украинских политиков потребовал отчета власти о работе американских биолабораторий в Украине, - утверждает политический эксперт Евгений Ерещенко. По его словам, Медведчук заявил о том, о чем молчат другие топовые политики. 

Подобные действия свидетельствуют о патриотизме Виктора Медведчука, говорит эксперт. И утверждает, что подобный вывод можно сделать и с публикации, которую сделал в Facebook экс-депутат Игорь Мосийчук.

и один политик или гражданин, который считает себя патриотом, не имеет права молчать и закрывать глаза на то, что кто-то ставит опыты на украинцах!", - написал Мосийчук. 

"Но тогда получается, что главный патриот – это Медведчук. Такая логика. Медведчук - первый среди украинских политиков, кто публично обратился к президенту Зеленскому, главе СБУ, премьер-министру и потребовал отчета, что это за лаборатории США. И, самое главное, потребовал отчета, что они творят на территории независимой Украины", - ответил на это эксперт.

Также Ерещенко акцентирует внимание на том, что ответа от Президента, СБУ и Кабмина об проведении биологических исследований на территории  Украины Виктор Медведчук так и не получил. Вместо этого отчитались в посольстве США в Украине. 

"И хотя оппозиция потребовала отчета от Зеленского и первых лиц Украины, вместо них на запрос Медведчука ответило посольство США. И как они ни старались спрятаться за туманными формулировками, но понятно, что лаборатории работают по проектам Пентагона, а не Минздрава США", - говорит Ерещенко.

А вот, что касается других политиков, то они почему-то предпочитают о существовании биологических лабораторий в Украине молчать, говорит политический эксперт. "Но даже после этого и Зеленский, и Порошенко, и Тимошенко и все остальные продолжают героически молчать, как будто антисептика в рот набрали. Потому что все они одинаковые? Потому что на самом деле служат США и МВФ, а не народу Украины?!", - подытожил Евгений Ерещенко.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в посольстве США подтвердили слова Виктора Медведчука о работе биолабораторий в Украине. 


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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3671674839569209&%3Bid=100001801883320
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