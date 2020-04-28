Из прокуратуры Житомира в Генпрокуратуру за 3 недели: как назначали заместителя Венедиктовой

Заместитель Генпрокурора Ирины Венедиктовой - Андрей Любович - попал в прокуратуру без конкурса. Об этом пишут "Українські новини".

Одним из заместителей нового гепрокурора Украины Ирины Венедиктовой Андрей Любович стал в конце марта. Ему поручили надзор за органами досудебного следствия - Нацполиции и ГБР.

Незадолго после этого сама же Генпрокурор в интервью "Украинской правде" призналась - она не сильно знакомилась с биографией своего заместителя. Для нее важно, что он работал прокурором. Также она уверяла, что отказалась от тех кандидатур, которые ей предлагал Андрей Ермак.

Андрей Любович действительно работал в органах прокуратуры. Еще при президенте Порошенко он возглавил прокуратуру Донецкой области. До того работал при Януковиче под руководством Генпрокурора Пшонки. Руководил следственным управлением Днепропетровской области. В его сфере интересов всегда были дела, где речь идет о политических оппонентах и тех, кто их финансово поддерживает, пишут "Українські новини".

Из органов прокуратуры Любович уволился в 2017 году. Но вернулся 6 марта этого года на место в Житомирскую прокуратуру, незадолго до назначения в офис Генпрокурора.

Чтобы вернуться, необходимо было пройти конкурс, отбор и аттестацию согласно законам "О прокуратуре" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформированию органов прокуратуры". Согласно этим законам, Генеральная прокуратура должна разместить официальное объявление на сайте Офиса Генпрокурора, составить комиссию по подбору, а кандидат должен был пройти тестирование на знание законодательства, общие способности (IQ), собеседование и стажировку в тренинговом центре. Такие требования одинаковы для всех, кто хочет работать в органах прокуратуры.

Однако, как удалось выяснить представителям "Информационного центра Мародерству.нет", Любович никаких этапов из вышеперечисленных не проходил. На запрос общественной организации Житомирская прокуратура подтвердила, что Андрея Любовича назначили вне конкурса. А уже через 3 недели он пошел на повышение и стал заместителем Генерального прокурора Украины. Из этого следует вывод, что должность в Житомире могла быть лишь стартовой площадкой. Кстати, на сайте Генпрокуратуры информация о работе Любовича в Житомире отсутсвует.





Как уверяет Глава "Мародерству.нет" Александр Данилюк, в прокурорских кругах ходят слухи, что заместитель Генпрокурора Любович будет контролировать именно "особые" дела. Юридически, он будет выполнять надзорные функции за следственным органом и представительством в суде в отношении должностных преступлений чиновников разного калибра. Но фактически, будет давить на различных бизнесменов, считает Данилюк. Мол, если дела будут проплачены, то за решетку попадут не реальные фигуранты дел, а подставные лица, специально нанятые для того, чтобы быть осужденными.

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