Медведчук: скоро Украина узнает о новых «хотелках» МВФ

Действующая власть пытается получить очередной транш МВФ любой ценой. Но пока даже непонятно, какого размера — 2, 4, 6 или 10 миллиардов долларов. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на брифинге после заседаний Верховной Рады.

"Речь идет об открытии новой программы, которая будет состоять из траншей. И какой транш мы успеем получить за те "хотелки", которые высказывались и МВФ, и Всемирным банком", и фондами Сороса, и вообще — в результате внешнего управления, которое введено в Украине, — мы не знаем", — заявил Медведчук.

Политик напомнил о подписании президентом Владимиром Зеленским Закона о земле. Кроме того, продолжил он, предпринимаются попытки принять Закон о банковской деятельности.

"По поводу Закона о земле уже высказался Всемирный Банк, который сказал, что это не то. Надо вносить изменения, надо совершенствовать этот закон, поэтому надо над ним ещё работать. МВФ с этим согласился. Поэтому "хотелки" ещё не закончились. Думаю, появятся новые требования, и в ближайшее время мы о них узнаем, потому что это требование не только Всемирного Банка и МВФ — это политика по отношению к Украине как к стране, которая является если не колонией, то полуколонией, находящейся полностью в сфере внешнего управления Запада", — убежден Виктор Медведчук.

По мнению народного депутата, чем больше Украина будет терпеть это внешнее управление, тем страшнее будет ситуация не только с коронавирусом, но и с экономикой, с социальной сферой и политической ситуацией в стране в целом.

"Мы идем по пути того, что она разваливается, и мы неоднократно говорим, от имени партии ОПЗЖ, что если мы не возьмемся за ум, если не займемся вопросами, связанными с экономикой, если мы будем продолжать потакать западным фондам, западным международным корпорациям, МВФ и Всемирному банку в вопросах развития экономики, то мы просто провалимся полностью", — заявляет Виктор Медведчук.

Как сообщал портал "Комментарии", Медведчук предложил профинансировать тестирование украинцев по модели Австрии за свой счет.

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