Медведчук: скоро Украина узнает о новых «хотелках» МВФ

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Действующая власть пытается получить очередной транш МВФ
любой ценой. Но пока даже непонятно, какого размера — 2, 4, 6 или 10 миллиардов
долларов. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная
платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на брифинге после заседаний Верховной
Рады.
"Речь идет об открытии новой программы, которая будет
состоять из траншей. И какой транш мы успеем получить за те "хотелки", которые
высказывались и МВФ, и Всемирным банком", и фондами Сороса, и вообще — в
результате внешнего управления, которое введено в Украине, — мы не знаем", —
заявил Медведчук.
Политик напомнил о подписании президентом Владимиром
Зеленским Закона о земле. Кроме того, продолжил он, предпринимаются попытки
принять Закон о банковской деятельности.
"По поводу Закона о земле уже высказался Всемирный Банк,
который сказал, что это не то. Надо вносить изменения, надо совершенствовать
этот закон, поэтому надо над ним ещё работать. МВФ с этим согласился. Поэтому "хотелки" ещё не закончились. Думаю, появятся новые
требования, и в ближайшее время мы о них узнаем, потому что это требование не
только Всемирного Банка и МВФ — это политика по отношению к Украине как к
стране, которая является если не колонией, то полуколонией, находящейся
полностью в сфере внешнего управления Запада", — убежден Виктор Медведчук.
По мнению народного депутата, чем больше Украина будет
терпеть это внешнее управление, тем страшнее будет ситуация не только с
коронавирусом, но и с экономикой, с социальной сферой и политической ситуацией
в стране в целом.
"Мы идем по пути того, что она разваливается, и мы
неоднократно говорим, от имени партии ОПЗЖ, что если мы не возьмемся за ум,
если не займемся вопросами, связанными с экономикой, если мы будем продолжать
потакать западным фондам, западным международным корпорациям, МВФ и Всемирному
банку в вопросах развития экономики, то мы просто провалимся полностью", —
заявляет Виктор Медведчук.
Как сообщал портал "Комментарии", Медведчук предложил профинансировать тестирование украинцев по модели Австрии за свой счет.
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