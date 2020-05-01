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"А что тут незаконного?": в Офисе президента рассказали, почему в карантин работает только "Эпицентр"

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко говорит, что аналогичные “Эпицентру” компании сами не хотят работать в период пандемии

сегодня, 15:00
Автор:

• Елена Волкова

"А что тут незаконного?": в Офисе президента рассказали, почему в карантин работает только "Эпицентр"

В Офисе президента Украины прокомментировали работу строительного гипермаркета “Эпицентр” в условиях карантина наряду с продуктовыми магазинами. На вопрос о том, почему это разрешено данной компании, хотя запрещено представителям малого и среднего бизнеса,  в интервью LIGA.net ответил  заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

По словам чиновника, аналогичные “Эпицентру” компании сами не хотят работать в период пандемии.

"А что тут незаконного? Точно так же “Сильпо” работает, “АТБ”… Продуктовым можно работать, а хозяйственным нельзя? Хозяйственные магазины – это история, которая есть во всем мире. Это решение самих компаний, работать или нет", - заверил Кирилл Тимошенко.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что в Офисе президента отреагировали на скандал с масками для сети гипермаркетов “Эпицентр”, которые по неизвестной для украинцев причине решил встретить президент Владимир Зеленский. Груз, часть которого была коммерческой, привез из Китая украинский самолет “Мрия”. Зеленский же решил встретить воздушное судно, которое “давно не летало”.


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Источник: https://www.liga.net/politics/interview/timoshenko-prezident-vstrechal-mriyu-a-epitsentr-mojet-prodavat-maski---u-nas-ne-sssr
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