У Зеленского рассказали, зачем президент встречал груз "Эпицентра"

В Офисе президента отреагировали на скандал с масками для сети гипермаркетов “Эпицентр”, которые по неизвестной для украинцев причине решил встретить президент Владимир Зеленский. Груз, часть которого была коммерческой, привез из Китая украинский самолет “Мрия”. Зеленский же решил встретить воздушное судно, которое “давно не летало”. Об этом в интервью LIGA.net сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

"История с "Мрией" простая. “Антонов” получил заказ на полет в Китай, как он получал от Польши и Франции. Оплатил самолет полностью “Эпицентр". Он заказал самолет, привез груз. Нам сообщил, что везут и гуманитарку, и коммерцию. Мы посчитали необходимым встретить "Мрию", потому что она давно не летала, это гордость нашего авиастроения, и не везла что-то секретное", - объяснил Тимошенко, добавив, что это была реклама “Мрии” - самого большого самолета в мире.

Ранее “Комментарии” сообщили, что в Офисе президента Украины заявили о том, что решат, в какое кресло посадить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, уже в ближайшие дни.

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