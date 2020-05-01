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"Украина только выиграет": в Офисе президента рассказали, когда озвучат новую должность для Саакашвили

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко говорит, что не все возможные варианты для Михаила Саакашвили требуют голосования в Верховной Раде

сегодня, 09:15
Автор:

• Елена Волкова

"Украина только выиграет": в Офисе президента рассказали, когда озвучат новую должность для Саакашвили

В Офисе президента Украины заявили о том, что решат, в какое кресло посадить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили уже в ближайшие дни. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

"Я надеюсь, что через несколько дней мы узнаем информацию, и я думаю, что Украина только выиграет, если господин Саакашвили будет помогать в реформировании нашей страны, заниматься именно реформами", - говорит Тимошенко, добавляя, что отнюдь не все должности требуют голосования в Верховной Раде.

Впрочем, как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, если должность для Саакашвили будет требовать согласования нардепами, в парламенте есть достаточно голосов для принятия позитивного решения насчет Саакашвили.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в украинском обществе активно обсуждают информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему одесскому губернатору Михаилу Саакашвили должность вице-премьера по реформам. Ситуация начала приобретать масштаб международного скандала, когда Грузия заявила об отзыве своего посла из Киева, ведь официальный Тбилиси видит Саакашвили за решеткой, но никак не в правительстве дружественной Украины. Отреагировала на ситуацию даже президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая недвусмысленно дала понять, что отношения двух стран оказались под угрозой. "Комментарии" решили подробно разобраться в истории и с помощью экспертов спрогнозировать, как будет меняться ситуация, а вместе с ней – отношения Киева и Тбилиси.


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Источник: comments.ua
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