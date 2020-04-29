Президент Грузии отреагировала на возможное назначение Саакашвили в Кабмин

Президент Грузии отреагировала на возможное назначение Михеила Саакашвили на должность вице-премьера в украинский Кабмин. Свое заявление Саломе Зурабишвили опубликовала на официальном сайте главы государства.

Прежде всего Зурабишвили отметила, что Украина и Грузия - давние партнеры. Обе страны имеют общие интересы и похожие цели на пути к развитию. Однако попытка отдать третьему президенту Грузии Саакашвили высокий государственный пост может негативно повлиять на взаимоотношения двух государств.

"Я отлично понимаю, что во внутренние дела другой страны и ее кадровую политику вмешиваться недопустимо. Однако это неприемлемо на государственную должность брать человека, чьи действия признаны уголовным преступлением не только в грузинском суде, но и в Европейском суде по правам человека. Также его обвиняют и в не менее тяжких коррупционных преступлениях",- уверяет Зурабишвили.

Президент Грузии призывает, принимая кадровые решения, учитывать интересы страны и брать во внимание качественные дипломатические отношения.

"Не могу себе представить, чтобы один человек был столь важен, что из-за него можно было бы поставить под угрозу крепкие отношения между нашими двумя государствами".

Неделю тому, 22 апреля, Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по вопросам реформ. Однако накануне Кабмин отозвал из парламента представление о назначении Саакашвили.

Ранее "Комментарии" рассказывали, какие должности после этого пророчат Михеилу Саакашвили.

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