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Саакашвили готовят место в Национальном совете реформ, - источник

По словам инсайдера, с назначением Саакашвили в Кабмин возникли трудности, поэтому рассматривают его вхождение в Национальный совет реформ Украины

сегодня, 09:56
Автор:

• Елена Волкова

Саакашвили готовят место в Национальном совете реформ, - источник

В Украине продолжают обсуждать политическую судьбу экс-главы Грузии Михаила Саакашвили после того, как Кабинет министров отозвал свое предложение на рассмотрение его кандидатуры в качестве вице-премьер-министра нашего государства. Теперь появилась информация о том, что представители украинской власти могут предложить Саакашвили войти в Национальный совет реформ. Об этом сообщает "РБК", ссылаясь на собственные источники.

Так, по словам инсайдера, с назначением политика в правительство возникли трудности, поэтому как вариант сейчас рассматривают вхождение Саакашвили в Национальный совет реформ. Кроме того, источник сообщает, что политик уже проводил встречи в Офисе президента по вопросу назначения в исполнительную власть.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что причиной отзыва кандидатуры Саакашвили в Кабмин стало отсутствие необходимого количества голосов во фракции-монобольшинства "Слуга народа". Дескать, это назначение могло быть почвой для разногласий между нардепами. Источники говорят, что сейчас для Саакашвили подыскивают альтернативу: как вариант - выдвижение на выборах в мэры Одессы под брендом "Слуга народа".




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Источник: comments.ua
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