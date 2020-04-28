Точка в скандале о рынке земли в Украине и новая должность для Саакашвили: каким был вторник

Рынок земли. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Речь идет о Законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-IX, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года. В частности им предусматривается введение рынка земли. Сообщается, что закон позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью, а также создать прозрачные условия приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения украинцами.

"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично, – отметил гарант. - Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев".

Судьба Саакашвили. Кабинет министров отозвал свое предложение на рассмотрение экс-главы Грузии, известного выдающимися реформами, Михаила Саакашвили в качестве вице-премьер-министра Украины. Теперь неизвестно, состоится ли оно в будущем. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист и политолог Юрий Бутусов.

По его словам, причиной стало отсутствие необходимого количества голосов во фракции-монобольшинства "Слуга народа", поскольку назначение Саакашвили на руководящий пост в правительстве остается почвой для разногласий между нардепами. Журналист отметил, что в Офисе президента осознают, что срыв договоренностей с экстравагантным политиком "горячих" кавказских нравов может традиционно завершиться политическим скандалом и длительным противостоянием, поэтому подыскивают ему альтернативу: как вариант - выдвижение на выборах в мэры Одессы под брендом "Слуга народа".

Амнистия осужденных. В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты об амнистии осужденных в условиях эпидемии коронавируса. И депутатский, и правительственный. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько оправдан выпуск осужденных во время карантинных мер.

Открытие рынков. Вероятно, что в среду, 29 апреля, Кабинет министров Украины примет решение о возможности открытия рынков – по определенному протоколу, с соблюдением правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Но потери ряда фермерских хозяйств и прочих предпринимателей, посаженных "под замок", уже огромны. Периодически озвучиваются мнения, что соответствующие "запретительные" постановления не просто незаконны, но и преследуют определенные корыстные интересы. У опрошенных порталом "Комментарии" экспертов свое мнение на этот счет.

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