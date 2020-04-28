Амнистия в условиях пандемии: насколько оправдан выпуск осужденных украинцев во время карантина

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты об амнистии осужденных в условиях эпидемии коронавируса. И депутатский, и правительственный. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько оправдан выпуск осужденных во время карантинных мер.

"Применение данных законов должно быть, прежде всего, направлено на уменьшение социальной нагрузки"

Аналитик в области права Украинского института политики (УИП), адвокат, глава правозащитной общественной организации "Общая цель" Игорь Печенкин обращает внимание, что один из законопроектов был внесен в ВР нардепами еще в марте. А на прошлой неделе был зарегистрирован и правительственный.

Любой Закон Украины о применении амнистии должен быть обоснован, социально и финансово оправдан и законодательно безупречен, подчеркивает эксперт. В данном случае применение амнистии в связи с целью предупреждения распространения короновируса преследует, по словам Игоря Печенкина, несколько основных задач:

– освобождение около 2 тысяч заключенных, осужденных за преступления не тяжкие и не особой тяжести (в том числе с целью уменьшения нагрузки на пенитенциарную систему);

– решение социальных задач для пополнения количества работоспособных граждан, которые кроме этого потенциально вместе с членами семьи в прогрессии являются лояльными к власти избирателями.

"Следует учесть, что на начало 2020 года в местах заключения в Украине, без оккупированных территорий, находилось около 53 тысяч осужденных, – отмечает эксперт. – Как адвокату, занимающемуся защитой осужденных, мне приходилось сталкиваться и с ужасными условиями их содержания. И с опасностью их заражения другими, не менее опасными заболеваниями в местах заключения. С беспощадным использованием их труда, с побоями и унижениями, которые применяются к ним. Всё это продолжается десятилетиями, являясь наследием тоталитарного режима, бремя которого Украина приняла на себя, но пока не справилась с ним".

Всё это, подчеркивает Печенкин, усугубляется большим количеством незаконно осужденных, в том числе к пожизненным срокам.

"Законодательное применение амнистии в Украине регулируется ст.92 Конституции Украины. Она устанавливает то, что законы Украины принимаются исключительно ВР, – поясняет эксперт. – Порядок применения амнистии и перечень категорий заключенных, к которым она может быть применена, предусмотрены в Законе Украины "О порядке применения амнистии в Украине". Важно понимать, что применение данных законов должно быть, прежде всего, направлено на уменьшение социальной нагрузки, а также финансово обосновано – как в отношении заключенных, так и украинского общества в целом.

"Но с учетом роста безработицы, остановки производств, повсеместного карантина, принимая закон об амнистии, власть должна честно ответить на вопрос – что это будет? Либо помощь в вопросе выхода из кризиса и грамотное использование необходимых экономике трудовых ресурсов (в лице освобожденных заключенных). Либо – нагрузка в виде необходимости поиска дополнительных рабочих мест и криминализации общества", – подчеркивает Игорь Печенкин.

"Амнистия никогда не была фактором ухудшения криминогенной ситуации в стране"

Политический эксперт Валерий Клочок напоминает, что в соответствии со ст. 7 Закона Украины "О применении амнистии в Украине", законы об амнистии Верховная Рада может принимать не чаще одного раза в год.

"Такой документ голосовался в 2016 году, – отмечает Валерий Клочок. – На начало года по данным Администрации уголовно-исполнительной службы Украины в учреждениях временно лишения свободы держалось 52863 человека (без ОРДЛО и Крыма). Увеличение количества заключенных постоянно приводит к ухудшению условий их содержания, ограничению площадей в учреждениях исполнения наказаний и дополнительной нагрузке на госбюджет, который и так существенно недовыполняется. Только, согласно последнему секвестру, мы имеем минус 120 миллиардов".

В парламенте, по словам политэксперта, на данный момент зарегистрирован как правительственный законопроект, так и проект закона об амнистии в 2020 году (регистрационный номер 3181 от 06.03.2020) авторства одного из депутатов правящей фракции. Депутатским законопроектом определены категории осужденных, к которым может применяться досрочное освобождение, а также – категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется: лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лица, совершившие преступления с использованием служебного положения (коррупционные преступления).

"С началом распространения коронавируса амнистия также приобрела соответствующий тематический окрас, – говорит Валерий Клочок. – Так, в начале апреля именно из-за карантина в Украине Министерство юстиции предлагало амнистировать около 900 заключенных под предлогом того, что некоторые страны пошли на освобождение большого количества заключенных во время эпидемии коронавируса. Поэтому увеличение количества осужденных, которых предлагают освободить сейчас (почти 2000 человек) можно связывать не только с экономией бюджетных средств, улучшения условий содержания, с проявлением гуманизма, но и – с желанием власти "понравиться" избирателю. Потому что очередные местные выборы не за горами, а рейтинги спасать нужно. Тем более, что как показывает статистика, амнистия никогда не была фактором ухудшения криминогенной ситуации в стране".

"Меры, предусмотренные законопроектом, не дадут эффекта в решении существующих задач"

По словам политического консультанта, технолога, специалиста по GR Андрея Бодрова, информация о грядущей амнистии резко разделила мнения.

"Сторонники освобождения упирают на то, что стесненность заключенных в местах содержания привела к гибели 517 человек и 51-му самоубийству. Противники освобождения категорий, обозначенных в проекте, напирают на последствия карантинного локдауна, – говорит эксперт. – По их мнению, он уже привел к резкому росту безработицы и потенциальному всплеску преступности, мол, "куда же этих на свободу выпускать, если и так – разгул…"… Законопроект, внесенный Кабмином (3397 от 27.04.2020), содержит еще одну норму, которая обострит дискуссии по этому поводу. Это – предложение включить в состав освобождаемых осужденных такую категорию, как "участники боевых действий, лица, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали участие в АТО и в осуществлении мер по обеспечению нацбезопасности и обороны". Например – бывшие бойцы батальона "Торнадо", осужденные за преступления против населения в ходе боевых действий на Донбассе".

Это, уверен Андрей Бодров, – прекрасная почва для критики власти со стороны оппозиционных сил, опирающихся на электорат юга и востока страны.

"Под таким шагом, наверняка, будет "заподозрена" политическая подоплека и опасения в адрес радикальных группировок со стороны властей, "слабость перед улицей", – подчеркивает эксперт. – У "условно правой" оппозиции вопросы к законопроекту могут появиться с противоположной стороны: а не станет ли амнистия способом освободить, среди всех остальных, часть участников сопротивления событиям Майдана (пункт об амнистировании лиц, принимавших участие в противостоянии того периода на обеих сторонах является частью плана по подготовке очередного раунда встреч в нормандском формате)".

По мнению Бодрова, мотивы Кабмина гораздо проще: это зияющая дыра в бюджете и осознание неминуемости высочайшей скорости распространения коронавируса при такой скученности заключенных в местах лишения свободы и ожидаемого уровня смертности при том качестве медобслуживания, которое доступно в наших тюрьмах и СИЗО.

"Наверняка, меры, предлагаемые законопроектом, не решат проблем, побудивших провести амнистию, – считает эксперт. – Минус 2 тысячи человек, конечно же, экономия для пенитенциарного бюджета, но поместиться в запланированные на эти статьи бюджетные рамки всё равно не получится. Рост индекса потребительских цен съест всю экономию с легкостью. Решить вопрос скученности и улучшения медобслуживания за сэкономленные деньги тоже не выйдет – их критически мало. Да, и, если честно – это не экономия. Это дефицит… Таким образом, меры, предусмотренные законопроектом, не дадут эффекта в решении существующих задач, но – могут создать богатую почву для упреков в политической близорукости".

Ранее "Комментарии" писали, что в украинских СИЗО появятся платные люкс-камеры.

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