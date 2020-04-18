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В украинских СИЗО появятся платные люкс-камеры

Глава Минюста Денис Малюська анонсировал создание в СИЗО камер с повышенными условиями комфорта

сегодня, 19:34
Автор:

• Таисия Ерохина

В украинских СИЗО появятся платные люкс-камеры

В Украине в СИЗО могут появиться платные камеры с повышенными условиями комфорта. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Такой шаг Минюст планирует осуществить в рамках реформы пенитенциарной системы. По словам Малюськи, и сейчас в украинских СИЗО за взятки сдаются VIP-камеры. И чтобы плата не шла мимо госказны, такие камеры могут обустроить по-белому, а деньги за них пойдут в спецфонд и помогут в улучшении инфраструктуры.

"Мы будем привлекать средства из альтернативных источников, - заявил министр. - Первым таким источником станет то, что мы сделаем платные камеры повышенного комфорта".

Кроме того, еще одним источником доходов в Минюсте видят проект, согласно которому старые здания изоляторов, расположенные в центральных районах, заменят на новые, но на окраинах. Как сообщил Малюська, начнут с СИЗО и нескольких учреждений во Львове.

Также министр рассказал о дополнительном способе финансирования реформ – продаже "замороженных тюрем". Такие, по словам Малюськи, есть по всей территории Украины.

Напомним, Минюст планирует продавать тюремные здания. А вырученные средства направят на нужды инфраструктуры, подчиненной ведомству.

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Источник: https://www.facebook.com/people/Denis-Malyuska/100011121947008
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