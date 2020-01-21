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Минюст планирует продавать тюремные здания: подробности

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в Украине тюрем гораздо больше, чем нужно

21 января 2020, 11:05
Автор:

• Таисия Ерохина

В Министерстве юстиции планируют распродавать тюремные здания, а вырученные средства направлять на нужды инфраструктуры, подчиненной ведомству. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире программы "Сніданок з 1 1".

"Ситуация сложная с финансированием. Средств на инфраструктуру у нас нет. Мы сейчас прорабатываем механизм, чтобы продавать существующие здания тюремной системы и на эти средства строить что-то новое, - заявил министр. - Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам нужно, существенно больше, мы вполне можем устроить распродажу тюрем. Если мы, конечно, договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли просто в общий фонд бюджета, а чтобы часть можно было потратить на инфраструктуру".

А вот СИЗО в многих городах не хватает, там есть проблема переполненности, подчеркнул Малюська. Кроме того, большинство зданий СИЗО требуют капремонта. Например, как заявил министр, недавний рейд без предупреждения в Лукьяновском СИЗО показал, что люди там спят по очереди, а условия жизни далеки от норм и угрожают здоровью. Малюська отметил, что до конца года один корпус этого СИЗО отремонтируют, но средств для улучшения условий по всей стране – в бюджете недостаточно. Потому в Минюстиции ищут пути оптимизации финансирования.

Ранее "Комментарии" писали, что у омбудсмена рассказали о ситуации в Киевском СИЗО, заявив о заболевших туберкулезом и случаях бунта.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EsH05KwbgbM
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