Минюст планирует продавать тюремные здания: подробности

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В Министерстве юстиции
планируют распродавать тюремные здания, а вырученные средства направлять на нужды инфраструктуры,
подчиненной ведомству. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська
в эфире программы "Сніданок з 1 1".
"Ситуация сложная с
финансированием. Средств на инфраструктуру у нас нет. Мы сейчас прорабатываем
механизм, чтобы продавать существующие здания тюремной системы и на эти средства строить
что-то новое, - заявил министр. - Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем
нам нужно, существенно больше, мы вполне можем устроить распродажу тюрем. Если
мы, конечно, договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли просто в общий
фонд бюджета, а чтобы часть можно было потратить на инфраструктуру".
А вот СИЗО в многих городах
не хватает, там есть проблема переполненности, подчеркнул Малюська. Кроме того,
большинство зданий СИЗО требуют капремонта. Например, как заявил министр,
недавний рейд без предупреждения в Лукьяновском СИЗО показал, что люди там
спят по очереди, а условия жизни далеки от норм и угрожают здоровью. Малюська отметил, что до конца
года один корпус этого СИЗО отремонтируют, но средств для улучшения условий по всей стране – в бюджете недостаточно. Потому в Минюстиции ищут пути
оптимизации финансирования.
Ранее "Комментарии" писали, что
у омбудсмена рассказали о ситуации в Киевском СИЗО, заявив о заболевших туберкулезом и случаях бунта.
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