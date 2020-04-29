Саакашвили в Кабмине: как назначение Михо может повлиять на отношения Украины и Грузии

Начиная с прошлой недели в украинском обществе активно обсуждают информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему одесскому губернатору Михаилу Саакашвили должность вице-премьера по реформам. С тех пор разве что ленивый не комментировал перспективы данного назначения, учитывая одиозность экс-президента Грузии. Ситуация явно начала приобретать масштаб международного скандала, когда Грузия заявила об отзыве своего посла из Киева, ведь официальный Тбилиси видит Саакашвили за решеткой, но никак не в правительстве дружественной Украины. Отреагировала на ситуацию даже президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая недвусмысленная дала понять, что отношения двух стран оказались под угрозой. "Комментарии" решили подробно разобраться в истории и с помощью экспертов спрогнозировать, как будет меняться ситуация, а вместе с ней – отношения Киева и Тбилиси.

Саакашвили в Кабмине: как все начиналось

"Президент Зеленский встретился с экс-президентом Грузии и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", – этими словами пресс-служба Офиса президента запустила настоящую информационную бомбу, которую оперативно подхватили СМИ, эксперты и, конечно же, украинский политикум.

Одни выразили поддержку намерению главы государства, но большинство высказывали недоумение и озабоченность потенциальным кадровым решением. Скептически оценил такой ход и спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах – это очень важно. Но всё-таки я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. Я не уверен, что буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", – заявил глава парламента.

Через два дня отреагировали и на родине кандидата в вице-премьеры.

"Назначение нашим стратегическим партнёром вице-премьером страны уже осуждённого за тяжкие преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо. Так же для меня неприемлемо, что бывшего президента моей страны таскали за волосы в одном из украинских ресторанов и вывели его при помощи полиции. Однако за подобным шагом обязательно последует реакция. Мы пока не отозвали посла, но если решение будет принято, мы отзовём посла как минимум для консультаций", – прокомментировал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Напомним, что в Грузии своего бывшего президента приговорили в общей сложности к 9 годам заключения за целый букет преступлений – от казнокрадства до избиения депутата парламента. Его также подозревают в заказе убийства премьера Зураба Жвания.

Высказался о возможном назначении и реакции Грузии и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Когда кто-то, другая страна, любая страна, большая или маленькая, будет нам говорить: мы будем отзывать посла или делать какое-то дипломатическое давление просто из-за назначения любого человека, гражданина Украины, в правительство, то это мы не будем допускать. Я считаю, что это политически вообще невозможно, мы суверенная страна, надо уважать суверенитет других стран. Никто не должен делать какое-либо давление по нашему суверенитету и назначениям, которые мы делаем", – заявил этнический грузин Арахамия.

Также нардеп добавил, мол: "невозможно представить, что так может делать Украина".

Саакашвили в Кабмине: мнения из Украины

Так как кандидатура Саакашвили очень спорная в Украине, то рассматривается несколько вариантов его назначения, подсказывает президент Ассоциации профессиональных политических консультантов Анна Тенетко.

"Первый – "слуги народа" всеми возможными методами будут собирать голоса депутатов за его назначение, в этом случае им должны помочь фракции "Батькивщина" и "Голос", так как своих голосов им не хватает. Второй – его могли бы назначить советником или премьера, или президента, но никто из них не захочет брать на себя такую ответственность. Третий – его могут назначить и.о. Однако в связи с тем, что для и.о. должен быть готовый портфель (которого нет), то все три варианта, по слухам, находятся в процессе обсуждения", – поделилась мнением Тенетко.

Что же касается реакции Тбилиси, то эксперт предлагает представить, что Грузия, к примеру, назначает у себя на должность одного из бывших политиков Украины, которые у нас числятся в розыске или даже осуждены.

"Наша реакция была бы однозначно негативной. Что касается Арахамия, то он – молодой политик, его заявления не являются официальной позицией страны. И реагировать на них нужно соответственно", – заключает Тенетко.

Режимы в Тбилиси и Киеве зависимы от одного центра, так что перебранки между ними это – только мишура, убежден директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Ссориться друг с другом они не станут, да им и не позволят. Вспышка гнева со стороны Тбилиси возможна, но только в теории. А слова Арахамия продиктованы личными мотивами и безответственностью. Михо вице-премьером не сделают, максимум – назначат каким-нибудь советником или консультантом. А Грузия поворчит и замолкнет", – сказал эксперт.

По мнению политолога-международника Владимира Воли, официальный Тбилиси не может жёстко не отреагировать на назначение Саакашвили, ведь грузинский суд признал его виновным в совершении криминальных преступлений Поэтому в случае включения в повестку дня Верховной Рады вопроса о назначении Саакашвили на должность, грузинский МИД направит официальную ноту протеста украинским коллегам.

"Если же в Раде назначение всё же произойдёт, то Грузия отзовёт своего посла "для консультаций". Возможно, что надолго – до тех пор, пока Саакашвили будет занимать должность в КМУ. Со стороны официального Тбилиси это будет хоть и жёсткая, но формальная реакция. Но грузинское руководство даже из-за этой скандальной ситуации не будет сворачивать стратегическое партнёрство с Украиной или понижать его уровень", – оптимистически настроен Воля.

Политический эксперт Юлия Пилецкая предполагает, что реакция грузинской стороны – это больше "сотрясание доспехами", чем реальные намерения. Дескать, грузины хотят высказать свою позицию по щекотливому для них вопросу – это нормально в двусторонней коммуникации.

"Украинская сторона услышала, но решение в команде Зе должны принять, опираясь на своё целеполагание: раз уж сказали "А", то надо и говорить "Б"", – говорит Пилецкая.

В связи с назначением Саакашвили эксперт никаких грузинских дипломатических демаршей не ожидает.

"Ведь при назначении Михаила в Одесскую ОДА Петром Алексеевичем их не произошло, хотя публичное возмущение в Грузии также было. Так что обменяются "любезностями" и будут дальше работать", – уверена Юлия Пилецкая.

Опрошенные "Комментариями" эксперты подчеркивают: сегодня пока нет уверенности в том, что Саакашвили получит хотя бы какой-то пост в Кабмине. Об этом можно судить по позиции части "Слуг народа", встреча с фракцией которых не дала желаемого результата.

"Давид Арахамия, несмотря на свой высокий пост, в последнее время делает немало противоречивых и спорных комментариев, которые часто приводят к конфликтам и дезориентации общества, – напоминает политолог Макс Джигун. – Например, его заявления о необходимости приостановки евроатлантической интеграции или восстановления водоснабжения Крыма. Нелепая и неосторожная фраза Давида о Грузии, её малых размеров и незначительного влияния на экономику Украины весьма неосторожна и может ухудшить взаимоотношения между двумя дружественными странами. Надо понимать, что эти слова будут критиковать не только высшие политические круги Грузии, но и простые граждане этой страны, которые всегда были стратегическими союзниками Украины и разделяют наши проевропейские ценности".

Поэтому, даже имея серьёзные намерения по назначению Саакашвили в правительство, руководство страны и лидеры фракций должны предусматривать возможное влияние своих высказываний и быть более политкорректными, считает политолог.

"Что же до возможного назначения пана Саакашвили, то эта странная ситуация свидетельствует о кадровом кризисе нынешней власти. Ведь ещё неделю назад экс-президента сватали в вице-премьеры, а сегодня ему предлагают должность замглавы ОП. Видимо, окружение Зеленского руководствуется логикой "был бы хороший человек, а пост ему найдётся". Но такая стратегия глубоко ошибочна и опасна для страны", – предупреждает Джигун.

Саакашвили в Кабмине: мнения из Грузии

Назначать Саакашвили на высокий пост в Украине или нет – это компетенция самой страны как суверенной державы, поэтому следует уважать её суверенитет, считает независимая журналистка Мзевинар Хуцишвили. Она также напоминает, что сегодня у него нет грузинского гражданства, только украинское. Именно этот нюанс предопределил отказ Интерпола объявлять экс-президента в международный розыск.

"Но Саакашвили не будет назначен вице-премьером Украины по нескольким причинам. Во-первых, Украину должны строить сами украинцы. Во-вторых, в соответствии со статьей 7 закона о Кабмине Украины его членом не может быть лицо, которое не отбывало назначенного судом наказания (если приговор не был отменён) независимо от страны вынесения приговора. Поэтому Саакашвили не сможет стать членом украинского правительства, так как он был осуждён в Грузии, и его приговор не был ни отбыт, ни отменён. И в-третьих, в своё время Пётр Порошенко уже назначал экс-президента Грузии губернатором Одесской области и этот его печальный опыт должен быть учтён", – комментирует обозреватель.

Она сожалеет о том, что многие до сих пор почему-то видят в Саакашвили реформатора, построившего новую страну. Увы, и в Украине тоже заразились этой "слепотой".

"Не стоит забывать, и о том, что в своё время кандидатуру Саакашвили порекомендовал Петру Порошенко американский демократ, а ныне главный конкурент Трампа на президентских выборах в США, Джо Байден. Поэтому назначение Михаила на высокие государственные посты в Украине вызовет недовольство правящей "Грузинской мечты", а также осложнит отношения Киева и Вашингтона, вызовет негативные последствия для Владимира Зеленского для его взаимоотношений с президентом США Дональдом Трампом", – предостерегает Хуцишвили.

Реакция властей Грузии несколько поспешная, поскольку в Верховной Раде немало противников назначения Саакашвили вице-премьером. Впрочем, эта реакция понятна: обидно, что человека, обвиняемого по нескольким серьёзным статьям уголовного кодекса и объявленного в розыск, дружественное государство назначает на высокий пост. Хотя, с другой стороны, Саакашвили нынче гражданин Украины, и это уже дело Киева, кем его назначать, считает политический обозреватель Георгий Ахвледиани.

"Если он будет-таки назначен вице-премьером, то максимум, что сделает Тбилиси – отзовёт посла для консультаций, – полагает наш собеседник. – И то для вида: подчеркнуть своё недовольство. Больше ничего не будет, потому как у Тбилиси и Киева, как минимум, одна общая задача: продолжать фрондировать Москве, ну и ещё две гипотетические – хором вступить в НАТО и ЕС".

Так что все эти предупреждения грузинских властей – зрелище для своей публики, уверен обозреватель.

По его словам, на самом деле грузинскую власть такой расклад очень даже должен устроить. Мол, осенью состоятся крайне тяжёлые парламентские выборы, а Саакашвили будет отвлечён на украинские дела, и главный соперник правящей "Грузинской мечты" вступит в кампанию "обезглавленным", потому как для электората партия "национальное единство" тождественна Саакашвили. Следовательно, часть сторонников "Нацдвижения" как минимум потеряет интерес к выборам.

"Назначение Михо соответствует и долгосрочным интересам "Грузинской мечты" олигарха Бидзины Иванишвили – вероятность того, что он опять провалится в Украине, куда больше его шансов на успех. А потому, когда это случится, лидеры "мечты" могут торжествующе констатировать: вот, ваш кумир давно сдулся, опять имел карт-бланш и снова ничего не смог. Так что на основании всего этого дальше обиженных поз официального Тбилиси дело не зайдёт", – резюмирует Ахвледиани.

Напомним, 28 апреля Кабинет министров отозвал свое предложение на рассмотрение экс-главы Грузии, известного выдающимися реформами, Михаила Саакашвили в качестве вице-премьер-министра Украины, и теперь неизвестно, состоится ли оно в будущем.

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