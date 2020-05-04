Конфликт на карантине: чем грозит сопротивление местной власти

Решения городских властей Черкасс, Днепра, Мукачево об ослаблении карантинных мер приняты в какой-то мере в пику позиции официального Киева. И не факт, что угрозы уголовными делами, показательный вывод подразделений Нацгвардии на улицы не спровоцируют акций протеста.

"От карантина уже все устали"

Доктор политических наук, политический эксперт Валентин Якушик отмечает: "Протесты представителей малого и микро-бизнеса против социальной несправедливости, связанной с нынешней спецификой осуществления политики антикоронавирусного карантина, а также усиление общего недовольства в обществе недостаточно продуманными запретительными мерами и отсутствием должной поддержки медиков и слабозащищённых слоёв общества закономерно привели к появлению очагов административного и политического сопротивления в некоторых местных и региональных территориальных коллективах".

Эксперт подчеркивает, что практически все в Украине уже устали от карантина. А нагнетаемый в масс-медиа страх и ужас пандемии не подтверждается личным опытом и групповой практикой большинства жителей.

"Многочисленные примеры "топорных", бездарных действий властей и "всепрощенчество" лидера страны усиливают социальную напряжённость, подрывают легитимность центральной власти, расшатывают муниципальные институты, – говорит Валентин Якушик. – Инциденты "Мрія" – "Эпицентр", ресторан "Велюр" и ряд подобных им – это лишь отдельные сюжетные линии общей фабулы процесса самодискредитации "новой" власти, систематически демонстрирующей разительные примеры клановых и классовых привилегий крупной буржуазии, мажоров, высшего номенклатурного слоя бюрократического капитала, нежелания и неспособности властей справедливо и достойным образом распределить бремя лишений между всеми слоями общества".

По словам политэксперта, ряд местных и региональных органов начинают в опережающем режиме проявлять элементы пока ещё слабоуловимой и чаще всего незаметной у центральных властей способности к стратегическому мышлению, социальной солидарности и/или быстрому реагированию на изменяющиеся настроения и условия жизни широких слоёв общества, "рядовых граждан" и на появление потенциально разрушительных очагов социального и экономического напряжения".

"Как и во многих других странах, введение в Украине ограничительных мер в связи с объявленной пандемией осуществлялось без учёта специфики регионов и местных территориальных коллективов (территориальных общин), – подчеркивает Валентин Якушик. – И это не только следствие неопытности "новой команды". Это практически общемировая тенденция – "взять под козырёк" и следовать "авторитетному образцу", командам, "идущим сверху". (Интересно бы узнать, где в данном случае этот "унифицирующий центр"?) При этом даже в федеративной и в значительной мере конфедеративной Швейцарии многие с сожалением отмечают, что при централизованном введении карантина не была учтена специфика ситуации различных кантонов, а в основном копировались административные меры, принимавшиеся в Германии".

Чтобы адаптироваться к практически неизбежной в нынешних условиях стихийной децентализации и деконцентрации власти высшему руководству страны, по мнению доктора политических наук, необходимо:

- приобрести навыки проявления политической воли (а не просто способности пользоваться "хлёстким словцом"),

- ответственного творческого и гибкого подхода, связанного с возможностью экспериментирования, быстрого внесения корректив в принятые решения в зависимости от их эффективности,

- не бояться практики "пилотных проектов", использования множественных, неоднотипных подходов к решению общей задачи в различных регионах и местных территориальных коллективах.

"Действительно, процесс децентализации и деконцентрации власти в Украине неизбежен, – говорит Валентин Якушик. – Только формы, направленность, темпы и последствия этого процесса будут различными в зависимости от степени мудрости концептуалистов и реализаторов реформаторских проектов, а также от своевременности действий, направленных на гармонизацию центробежных тенденций и нахождение противовеса давним самовластным традициям "тащить и не пущать" (пользуясь высказыванием дореволюционного писателя-народника Глеба Ивановича Успенского). И совсем не случайно бывший вице-президент США Джозеф Байден, выступая в Украине, советовал украинским политикам при реформировании формы государственного устройства брать пример с США, а видные современные германские государствоведы и государственные деятели – с ФРГ".

"Не стоит забывать о местных выборах"

Ситуация с карантином в Украине не должна служить поводом для разделения страны и вражды между народом, уверена политолог Наталия Белоус.

"Безусловно, что у каждого региона Украины есть свое видение по решению истории с коронавирусом. Это зависит от процента заболеваемости, социально-экономических особенностей населенного пункта, – отмечает эксперт. – Надо дать возможность высказать людям свои позиции, не ущемлять права граждан и найти консенсус, чтобы рядовые украинцы, представители малого и среднего бизнеса, а особенно медики, дети и люди преклонного возраста чувствовали себя комфортно. Не надо эту тему переводить в политические манипуляции, говоря о каком-то сепаратизме, федерализации и так далее... Независимо от того, в каком регионе Украины живут украинцы, они все – граждане одного государства, являющегося суверенным и унитарным".

По мнению Наталии Белоус, даже если против руководителей местных органов власти заводят уголовные дела под предлогом короновируса, это скорее – борьба с конкретными личностями, а не с жителями региона.

"Не стоит забывать, что скоро местные выборы. Поэтому будут запускаться разные грязные политические технологии, чтобы переформатировать электоральное поле в угоду определенной партии, – говорит политолог. – В Украине существуют органы центральной власти и органы местного самоуправления. Но им надо не воевать друг с другом, а разрабатывать национальные стратегии по улучшению жизни для граждан, чтобы избежать преступности и голодных бунтов на улицах. Предположительно, четыре миллиона безработных украинцев, в том числе в связи с коронавирусом, – это новый вызов для всей страны. Следует объединяться и защищать свой народ… А передел власти, стремления к монополии на всех уровнях, не лучший способ заслужить уважения и поддержку этого самого народа".

"Эмоциями проблему не решить"

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин обращает внимание, что еще месяц назад мэр Черкасс Бондаренко ратовал за жесткие меры карантина, чуть ли не призывал правоохранителей активно бороться с нарушителями. А через месяц ситуация поменялась кардинально.

"Понятно, что люди устали от карантина и ждут от власти понятной стратегии, либерализации. Но мэр Черкасс явно начал играть еще и в политическую партию, – считает Алексей Якубин. – Он пытается хайпануть на эмоциях. Но возникает вопрос: он был честен, когда призывал к ужесточению карантина – или сейчас? Такая игра в излишнюю политизацию, когда звучат что-то типа "мы готовы бороться", не помогает решать вопрос, является спекуляций на эмоциях. Понятно, что это делается в ракурсе грядущих местных выборов, которые некоторые местные власти намерены выиграть, оседлав волну недовольства граждан действиями центра. Действиями, надо признать, далеко не всегда последовательными и понятными".

По мнению политолога, центральные и местные власти должны перевести дискуссию в рациональное русло. Сделать шаг назад и, что называется, сверить часы.

"Если есть обоснованные претензии (а они есть), то нужно, чтобы мэры переводили это в определенный набор обсуждения с Кабмином. А эмоциями, возможно даже в чём-то оправданными, проблема не решается. По сути – усугубляется, "даря" нам еще одну точку противостояния, – говорит Алексея Якубин. – Усиливается напряжение, при этом проблемы с коронавирусом и карантином не решаются. Пандемия действует по своей логике, а у нас пытаются выстроить политическую логику вокруг карантинных мероприятий".

Как сообщал портал "Комментарии", глава Черкасского городского совета Анатолий Бондареко, который вопреки распоряжению Кабинета министров Украины, решил частично снять ограничения по карантину в городе с 1 мая, заявил, что для малого бизнеса еще потребуется время, чтобы вновь запустить производственные мощности.

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