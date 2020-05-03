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Мэр Черкасс: "Снятие карантина с 1 мая - это еще не запуск малого бизнеса"

Черкасский мэр Анатолий Бондаренко, решивший пойти вразрез с национальным карантином, утверждает, что для рынков и малых предприятий потребуется не меньше недели, чтобы начать работу

сегодня, 09:27
Автор:

• Екатерина Белоброва

Мэр Черкасс: "Снятие карантина с 1 мая - это еще не запуск малого бизнеса"

Глава Черкасского городского совета Анатолий Бондареко, который вопреки распоряжению Кабинета министров Украины, решил частично снять ограничения по карантину в городе с 1 мая, заявил, что для малого бизнеса еще потребуется время, чтобы вновь запустить производственные мощности. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

По словам Бондаренко, предприятие, которое остановило работу на месяц-полтора, не может сходу начать полноценную работу, поэтому нормально, что представителям малого и среднего бизнеса дается "время в запасе".

"Мы приняли это решение (снять карантин с 1 мая, - прим. ред), но когда я общался с нашими предпринимателями, они сказали, что им нужно где-то четыре-пять дней, чтобы просто начать работать. Так же и с продуктовыми рынками, которым разрешил работать Кабинет министров, потому что продукции пока нет", - подчеркнул черкасский мэр.

Таким образом Бондаренко отметил, что с 1 мая практически никакие из предприятий не смогут оказывать услуги населению в полном объеме.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал новость, которая вызвала резонанс по всей Украине, о том, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко стал объектом для угроз от министра внутренних дел Арсена Авакова и самого президента Владимира Зеленского, когда внял просьбам малого и среднего бизнеса в своем городе и самовольно решил ослабить карантин за две недели до обозначенного правительством срока. 



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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2020/05/2/7250239/
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