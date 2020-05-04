Метро запустят в середине лета, Тищенко уже не кандидат в мэры Киева, вторая вспышка Covid-19 к зиме — замглавы ОП

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Сегодня, 4 мая, заместитель главы Офиса президента Кирилл
Тимошенко собрал журналистов на закрытую встречу, чтобы рассказать об условиях
получения "гуманитарного" груза из Китая, перспективах общенационального
карантина, конфликта с мэром Черкасс и скандале с Тищенко. Об этом сообщили в
издании Бабель.
Поставка средств защиты для борьбы с коронавирусом в Украине
— совместная акция бизнеса и государства. Перевозка кубометра груза в Sky Up стоила
1250 долларов — оплачивал бизнес. Отправить самолет "Мрия" в Китай придумал
президент, оплатил "Эпицентр".
Сегодня в Украине проводят 4-5 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус
Covid-19 в сутки. Теоретически
есть возможность делать до 10 тысяч тестов. Власть хочет проводить 20 тысяч
тестов в сутки.
Метро планируют запустить в конце июня или даже в начале
июля, внутренние поезда и междугородной транспорт тоже в середине лета. При
этом в ноябре-декабре 2020 года власти ожидают вторую вспышку коронавируса.
Президент разговаривал с Тищенко по поводу скандала с
рестораном "Велюр". Тимошенко сказал, что теперь "Слуга народа" ищет нового
кандидата на пост мэра Киева вместо Виталия Кличко.
В Офисе президента считают конфликт с мэром Черкасс
Анатолием Бондаренко частью борьбы "партии мэров", которые пытаются заставить
власть считаться с ними.
Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский в традиционном обращении рассказал о втором этапе медицинских реформ в Украине и перспективах
общенационального карантина.
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