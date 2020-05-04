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Метро запустят в середине лета, Тищенко уже не кандидат в мэры Киева, вторая вспышка Covid-19 к зиме — замглавы ОП

Кирилл Тимошенко также рассказал о грузах из Китая, тестах на коронавирус в Украине и конфликте с мэром Черкасс

4 мая 2020, 23:49
Автор:

• Антон Корнилов

Метро запустят в середине лета, Тищенко уже не кандидат в мэры Киева, вторая вспышка Covid-19 к зиме — замглавы ОП

Сегодня, 4 мая, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко собрал журналистов на закрытую встречу, чтобы рассказать об условиях получения "гуманитарного" груза из Китая, перспективах общенационального карантина, конфликта с мэром Черкасс и скандале с Тищенко. Об этом сообщили в издании Бабель.

Поставка средств защиты для борьбы с коронавирусом в Украине — совместная акция бизнеса и государства. Перевозка кубометра груза в Sky Up стоила 1250 долларов — оплачивал бизнес. Отправить самолет "Мрия" в Китай придумал президент, оплатил "Эпицентр".

Сегодня в Украине проводят 4-5 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус Covid-19 в сутки. Теоретически есть возможность делать до 10 тысяч тестов. Власть хочет проводить 20 тысяч тестов в сутки.

Метро планируют запустить в конце июня или даже в начале июля, внутренние поезда и междугородной транспорт тоже в середине лета. При этом в ноябре-декабре 2020 года власти ожидают вторую вспышку коронавируса.

Президент разговаривал с Тищенко по поводу скандала с рестораном "Велюр". Тимошенко сказал, что теперь "Слуга народа" ищет нового кандидата на пост мэра Киева вместо Виталия Кличко.

В Офисе президента считают конфликт с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко частью борьбы "партии мэров", которые пытаются заставить власть считаться с ними.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский в традиционном обращении рассказал о втором этапе медицинских реформ в Украине и перспективах общенационального карантина.


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Источник: https://thebabel.com.ua/ru/texts/42909-otpravit-mriyu-v-kitay-pridumal-zelenskiy-metro-zapustyat-v-konce-iyunya-prezident-serezno-pogovoril-s-deputatom-tishchenko-glavnye-tezisy-zakrytoy-vstrechi-kirilla-timoshenko-s-zhurnalistami
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