Экстрадиция Януковича: от чего отвлекают украинцев

Согласно решению Печерского районного суда Киева, которое вынесено заочно, Януковичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на два месяца по делу об узурпации государственной власти путем злоупотребений полномочий в должности гаранта.

"Экстрадиция - это акт доброй воли"

Если не вникать во все процессуальные тонкости данного вопроса, то в общих чертах экстрадиция является следующим этапом после вынесения судебного решения, отмечает Анна Малкина – политолог профессор кафедры политических наук в Киевском Национальном университете им. Тараса Шевченко.



"Однако такое решение суда не обязывает генпрокуратуру начать процедуру экстрадиции, а лишь дает право, которым можно воспользоваться или нет, – поясняет Анна Малкина. – Насколько мне известно, Офис генпрокурора не сообщил об инициировании экстрадиции. И сейчас можно только гадать, какие действия последуют дальше".

По словам политолога, в мировой практике решения, связанные с экстрадицией того или иного лица, всегда носили и носят политический характер.

"То есть, договор об экстрадиции между двумя государствами не означает его безусловного выполнения, – подчеркивает Анна Малкина. – Такие дела могут годами затягиваться. Ведь отказ в экстрадиции не предусматривает негативных санкций для государства, отказавшего в выдаче преступника. Экстрадиция - это скорее акт доброй воли, нежели обязательная юридическая норма".

В случае с Виктором Януковичем вопрос экстрадиции – логичный, но преждевременный, считает эксперт.

"Ведь обжалование предыдущих решений суда продолжается до сих пор. Решение Печерского суда от 4 мая также, скорее всего, будет обжаловано. Так что, ещё не время", – резюмирует Анна Малкина.

"Очередной цирк для отвлечения внимания"

Политический эксперт Богдан Мирошников считает решение по Януковичу отвлечением внимания от "беспредела с делом Антоненко-Дугарь-Кузьменко" (музыкант, военнослужащий ВСУ, ветеран АТО и лидер рок-группы Riffmaster Андрей Антоненко, военнослужащая Яна Дугарь и волонтер, завотделением детской кардиологии и кардиохирургии в "Охматдете" Юлия Кузьменко обвиняются в убийстве журналиста Павла Шеремета) и вручением подозрения гражданскому активисту Сергею Стерненко (якобы в умышленном убийстве одного из напавших на него вечером 24 мая 2018 года).

"Это также отвлечение от темы нарушения Конституции с вводом карантина и постоянном его продлении, которое всем надоело, – продолжает Богдан Мирошников. –

Карманная Венедиктова (генпрокурор Ирина Венедиктова – прим. ред.) пыталась "прыгнуть" на Порошенко… Не срослось… Поэтому нужно новое резонансное дело. Но с новым также не сложилось, поэтому решили вытащить забытое старое. Дважды несудимый беглый экс-президент идеально подходил под эту роль".

Также эксперт напоминает, что личный рейтинг президента и партии власти падают, тогда как рейтинги оппонентов растут.

"Поэтому, "экстрадиция Януковича" – это очередной цирк. И не более того", – считает Богдан Мирошников.

"Российская Федерация Януковича не выдаст"

Адвокат, председатель ОО "Антирейдерский центр" Дмитрий Йовдий считает, что в действиях правоохранительных органов отчетливо прослеживается тенденция по дискредитации Революции Достоинства и ее участников, искривление смысла в глазах общества.

"Примеров хватает, в том чисел – недавнее уголовное дело против Татьяны Черновол (экс-нардеп, которая подозревается в поджоге офиса "Партии регионов" центре Киева 18 февраля 2014 года, в результате которого погиб мужчина – прим. ред.) на фоне отсутствия какой-либо активности в преследовании чиновников времен Януковича, – подчеркивает Дмитрий Йовдий. – Инициирование экстрадиции Януковича – это просто пиар-акция, отвлечение внимания общества от других резонансных дел. Ведь абсолютно очевидно, что Российская Федерация его не выдаст Украине".

По мнению эксперта, власть таким образом показывает, что она якобы пытается привлечь к ответственности главного преступника Майдана. "Хотя, абсолютно очевидно, что это показуха", – говорит Дмитрий Йовдий.

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