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Офис генпрокурора запустил процедуру экстрадиции Януковича

Экс-президент Виктор Янукович проходит как подсудимый в деле об узурпации государственной власти и, согласно заочному решению Печерского суда, находится под арестом

сегодня, 16:38
Автор:

• Екатерина Белоброва

Офис генпрокурора запустил процедуру экстрадиции Януковича

Офис генерального прокурора Украины запустил процедуру по экстрадиции экс-президента Виктора Януковича из Ростова-на-Дону, где он скрывается от украинского правосудия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно вчерашнему решению Печерского районного суда Киева, которое вынесено заочно, Януковичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на два месяца по делу об узурпации государственной власти путем злоупотребений полномочий в должности гаранта. 

"Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Виктора Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - указывает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что  Госбюро расследований повторно вызвало Януковича на допрос по делу о государственной измене.

"В связи с неявкой 30 апреля, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, на 15:00 13 мая для получения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000046", - указано в тексте повестки.



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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=272260
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