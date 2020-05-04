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"Януковича арестовали": суд заочно вынес беглому экс-президенту меру пресечения на два месяца

Бывший президент Виктор Янукович проходит подозреваемым по делу об узурпации власти в Украине

сегодня, 18:26
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Януковича арестовали": суд заочно вынес беглому экс-президенту меру пресечения на два месяца

Печерский районный суд Киева сегодня вынес заочное поставление в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, который, согласно официальной версии, скрывается от украинского правосудия в Ростове-на-Дону, и заключил его под стражу на два месяца. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Суд удовлетворил ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей", - указано в сообщении.

Отмечается, что в данном случае экс-гарант выступает подозреваемым по делу об узурпации государственной власти в период 2013-2014 гг., когда в центре столицы выступил украинский народ, как единственный источник власти.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня Госбюро расследований повторно вызвало Януковича на допрос по делу о государственной измене.

"В связи с неявкой 30 апреля, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, на 15:00 13 мая для получения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000046", - указано в тексте повестки.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/nukovicha-zaochno-arestovali-dva-mesyatsa-1588603722.html
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