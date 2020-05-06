Саакашвили подтвердил свое новое назначение

Михеила Саакашвили назначат в Национальный совет реформ. Свое назначение подтвердил сам экс-президент Грузии.

"Председателем исполнительного комитета, а не секретарем", - уточнил бывший губернатор Одесской области.

Впрочем, точную дату назначения политик назвать не смог.

Государственный орган "Национальный совет реформ" был создан по указанию Петра Порошенко в 2014 году. Как следует из официального определения, совет является "специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации". Состав совета утверждает глава государства.

Как сообщал портал "Комментарии", экс-глава Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выступая в эфире телеканала "Украина 24", заявил, что ждет со дня на день оглашения президентом Владимиром Зеленским своей новой должности.

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