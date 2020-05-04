Саакашвили ждет назначения от Зеленского уже в ближайшие дни, - СМИ

Экс-глава Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выступая в эфире телеканала "Украина 24", заявил, что ждет со дня на день оглашения президентом Владимиром Зеленским своей новой должности.

Так, экстравагантный политик подчеркнул, что на протяжении последних недель активно встречался с представителями государственного руководства для обсуждения политической обстановки в стране.

"Я думаю, что об этом сам президент объявит в ближайшие дни. Я действительно имел консультации с ним и с Администрацией президента, с различными подразделениями, так же, как с различными парламентскими лидерами", - обозначил Саакашвили.

Что касается разобщенности позиции в провластной фракции "Слуга народа" в отношении его назначения на поста вице-премьера, Саакашвили ответил традиционно с эмоциональностью.

"Потому что они боятся, если в Украине состоятся реальные перемены к лучшему, тогда Украину не удастся расчленить, Украина не удастся добить, Украина не удастся ставить в пример неудачи... Здесь вопрос куда глобальнее, чем кого-то трудоустроить", - резюмировал грузинский политик.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили критически отнеслась к тому, что ее предшественник Михаил Саакашвили может занять пост в правительстве Украины.

"Я отлично понимаю, что во внутренние дела другой страны и ее кадровую политику вмешиваться недопустимо. Однако это неприемлемо на государственную должность брать человека, чьи действия признаны уголовным преступлением не только в грузинском суде, но и в Европейском суде по правам человека. Также его обвиняют и в не менее тяжких коррупционных преступлениях", - уверяет Зурабишвили.



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