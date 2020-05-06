Тюрьма за фейки: зачем в ОРДЛО ввели наказания за информацию о коронавирусе

На фоне усиления распространения коронавирусной инфекции в оккупированной части Донецкой области ввели новые штрафы от 300 тысяч до 1,5 млн рублей – за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности "граждан ДНР". В случае особой тяжести – за это же можно загреметь в тюрьму на срок от года до трех лет. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения об этих "нововведениях".

"Штрафы - это верх цинизма"

Руководитель Экспертной рабочей группы при Офисе президента Украины по вопросам экономического восстановления Донбасса Алексей Стародубов уверен, что драконовские штрафы вводятся на оккупированной части Донетчины с целью пресечь разговоры об истинных масштабах заражения коронавирусом. При этом даже "официальные данные" – свыше 130 подтвержденных случаев, выглядят существенно. Но реальные данные, как уверяют многие эксперты, в разы больше.

"С учетом уровня пандемии, который есть на сегодняшний день в Украине и России, говорить о том, что всё хорошо в так называемых "ДНР" и "ЛНР" – не приходится, – отмечает Алексей Стародубов. – Понятно, что у них нет такого количества тестов, которое позволило бы проверить всех. Равно как нет и соответствующего медобслуживания. Люди из уст в уста передают связанную с пандемией информацию – и за это могут быть наказаны. Делать вид, что всё хорошо, если вы не протестировал нужное количество людей – это не выход. А штрафовать за это – уже верх цинизма".

По мнению эксперта, официальный Киев обязан реагировать на подобного рода "законы" и "указы", появляющихся на оккупированной части Украины.

"Организации, которые не являются государствами, не могут вводить каких-либо карательных мер по отношению к гражданам Украины, ставшим заложниками в связи с оккупацией части Донбасса, – подчеркивает Алексей Стародубов. – Получается, что наших граждан могут, по сути, пленить или оштрафовать незаконным способом. Это прямое нарушение прав человека. Обязательно необходимо обратиться в Миссию Международного Красного Креста (ММКК), в ОБСЕ, поднять вопрос в рамках международной минской контактной группы. Основной посыл – в "ЛДНР" никакие законодательные нормы устанавливаться не могут. Это непризнанные, по сути, незаконные объединения".

"РФ несет ответственность за эти территории"

Многие государства вводят разного рода ограничения и ответственность связанные с пандемией. Но все меры, которые вводятся на неподконтрольных территориях, не имеют законной силы. Ведь "республики" – не признаны. Поэтому всё так называемое законодательство в "Л-ДНР" – незаконно, подчеркивает директор общественной организации "Украинская правовая консультативная группа" член комиссии по реинтеграции Донбасса при президенте Украины Надежда Волкова.

"Так как ОРДЛО находятся под эффективным контролем России, именно РФ несет ответственность за эти территории. Но законодательство, которое де-юре действует, это законодательство – украинское, – поясняет Надежда Волкова. – Поэтому официальный Киев должен реагировать на такие "нововведения", делая официальные заявления. Таким образом фиксируя их так же как нарушения международного права и обязательств, которые в последующем могут и должны лечь в основу международных исков к России".

"Реакция Киева на ситуацию не повлияет"

Политический эксперт Дмитрий Воронков расценивает действия оккупационных властей как усиление контроля за гражданами.

"Другой вопрос – зачем это "властям" ОРДЛО. Возможно, с целью подавить народные настроения, которые близки к протестным вспышкам, – считает Воронков. – Ситуация с распространением коронавирусной инфекции там негативная. И дабы усмирить вероятные волнения, принимается тактика ужесточения".

Политэксперт не думает, что Киев должен как-то реагировать на очередные "законодательные выбрыки" квазиобразований.

"Во-первых, Киев и сам не безгрешен – и устанавливаемые им карантинные запреты граничат с режимом Чрезвычайного положения, а не чрезвычайной ситуации, – поясняет Воронков. – А во-вторых, реакция Киева никак не повлияет на ситуацию".

Как сообщал портал "Комментарии", Франция и Германия уверены, что боевики на Донбассе используют коронавирус как прикрытие.

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