Франция и Германия уверены, что боевики ОРДЛО используют коронавирус как прикрытие

Париж и Берлин выразили солидарное мнение о том, что террористические формирования на временно-неподконтрольном Донбассе намеренно прикрываются предлогом вспышки пандемии коронавируса COVID-19, чтобы ограничивать перемещение Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом передает издание Deutch Welle.

Как сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, они "крайне обеспокоены" ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ ОБСЕ в Украине с 21 марта 2020 года.

Политики убеждены, что наблюдатели должны иметь возможность свободно перемещаться по территории Донбасса, а коронавирус не должен становиться предлогом для того, чтобы ограничивать свободу передвижения членов СММ и их возможности по выполнению своих задач".

Отмечается, что ОБСЕ ведет наблюдение за противостоянием между правительственными войсками Украины и вооруженными сепаратистами на востоке страны с 2014 года. В течение всего этого времени Германия и Франция пытаются играть роль посредников в мирном урегулировании этого конфликта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал трагическую новость, что накануне украинский военный подорвался на мине противника на Донбассе. Как позднее сообщили в штабе ООС, взрывчатое устройство принадлежит сборке российского производства.

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