Язык

Українська

Русский

Coinspot 31.03.2020

BTC/USD

6443.42

ETH/USD

132.82

LTC/USD

38.95

НБУ 31.03.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир ЕС Франция и Германия уверены, что боевики ОРДЛО используют коронавирус как прикрытие
НОВОСТИ Все новости

Франция и Германия уверены, что боевики ОРДЛО используют коронавирус как прикрытие

Руководство квазиреспублик ОРДЛО ограничивает передвижение наблюдательных комиссий ОБСЕ, объясняя это карантином из-за коронавируса

сегодня, 13:28
Автор:

• Екатерина Белоброва

Франция и Германия уверены, что боевики ОРДЛО используют коронавирус как прикрытие

Париж и Берлин выразили солидарное мнение о том, что террористические формирования на временно-неподконтрольном Донбассе намеренно прикрываются предлогом вспышки пандемии коронавируса COVID-19, чтобы ограничивать перемещение Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом передает издание Deutch Welle.

Как сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, они "крайне обеспокоены" ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ ОБСЕ в Украине с 21 марта 2020 года.

Политики убеждены, что наблюдатели должны иметь возможность свободно перемещаться по территории Донбасса, а коронавирус не должен становиться предлогом для того, чтобы ограничивать свободу передвижения членов СММ и их возможности по выполнению своих задач".

Отмечается, что ОБСЕ ведет наблюдение за противостоянием между правительственными войсками Украины и вооруженными сепаратистами на востоке страны с 2014 года. В течение всего этого времени Германия и Франция пытаются играть роль посредников в мирном урегулировании этого конфликта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал трагическую новость, что накануне украинский военный подорвался на мине противника на Донбассе. Как позднее сообщили в штабе ООС, взрывчатое устройство принадлежит сборке российского производства. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BC
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...