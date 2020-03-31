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Украинский военный подорвался на российской мине

Украинский военный наткнулся на российскую мину во время выполнения боевого задания на передовой.

сегодня, 12:54
Автор:

• Виолетта Комаровская

Украинский военный подорвался на российской мине

Украинский военный подорвался на российской мине на Луганщине. Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил. 

Боец выполнял боевое задание вблизи села Катериновка. В какой-то момент прогремел взрыв. Как позже выяснилось, солдат наткнулся на противопехотную мину, оставленную боевиками. Собрав больше сведений, в штабе ООС решили, что это был снаряд российского производства. Более того, использовать подобные запрещено Женевскими конвенциями. Это еще раз доказывает, что оккупанты не собираются придерживаться на Донбассе международного права, говорится в сообщении. 

Украинский боец остался жив, хотя и был сильно травмирован. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте, а затем отправили в госпиталь. Сейчас состояние раненого тяжелое, сообщили в штабе Операции. 

За минувшие сутки боевики на Донбассе открывали огонь по украинским позициям 18 раз. Стреляли, в том числе, и запрещенного оружия - минометов 120-го калибра. Один украинский боец во время обстрелов погиб. Еще четверо получили ранения. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что боевики обстреляли школу в Марьинке. 



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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/
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