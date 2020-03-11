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Боевики атаковали школу в Марьинке

Снаряды боевиков полетели в школу в Марьинке. Детей посреди уроков прятали в бомбоубежище.

сегодня, 11:36
Автор:

• Виолетта Комаровская

Боевики атаковали школу в Марьинке

Боевики обстреляли жилые районы прифронтовой Марьинки. Снаряды полетели в сторону местной городской школы, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook. 

Боевики взяли под прицел прифронтовую Марьинку в Донецкой области. Рядом с городом расположены позиции украинских военных. Их оккупанты накрывают огнем довольно часто. Однако, в этот раз вражеские снаряды полетели совсем в другую сторону. Сначала боевики обстреливали жилые кварталы, а потом, и вовсе, развернули оружие в сторону местной школы.

Это случилось накануне после обеда. Ученики остались в школе на седьмой урок. У воспитанников младшей школы, как раз, была продленка. Но вдруг просто посреди уроков учителя и школьники услышали грохот снарядов. Детей, а среди них ученики старшей и младшей школы, срочно начали выводить в бомбоубежище. Оно расположено в здании школы, поэтому эвакуацию удалось провести достаточно быстро. К тому же, персонал не раз отрабатывал, как им действовать в случае обстрела. 

"Оккупанты устроили жителям Марьинки очень громкий режим "тишины", в частности, ученикам и персоналу школы №2", - сообщили в штабе.

Школу боевики атаковали из  гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, обошлось без жертв. Как только обстрел прекратился, учеников и работников школы развезли по домам украинские правоохранители

Ранее, напомним, боевики обстреляли жилые дома в районе оккупированной Горловки. 




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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/
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