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На Донбассе обстреляли жилые дома

Как сообщили в штабе ООС, только в марте при так называемом перемирии на Донбассе погибло 8 украинских военных

сегодня, 09:37
Автор:

• Елена Волкова

На Донбассе обстреляли жилые дома

Сегодня утром на Донбассе боевики вновь нарушили режим прекращения огня. Как сообщают жители временно оккупированных территорий в соцсетях, бой шел в районе Горловки, в результате чего оказались разрушены жилые дома.

Интернет-пользователи сообщают о прямых попаданиях в здания, что подтверждает так называемый мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, снаряды попали в дома по ул. Федосеева и Новое Шоссе.

Информации о пострадавших в результате сегодняшнего обстрела нет. Но, как сообщили в штабе ООС, только в марте при так называемом перемирии погибло 8 украинских военных.

Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня в Минске состоится встреча Трехсторонней контактной группы относительно вооруженных действий на Донбассе. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках этого заседания стороны договорятся с Россией и оккупантами об очередном обмене. Глава государства надеется, что из тюрем так называемых ЛНР и ДНР на свободу выйдет еще более 200 человек. Кроме того, Зеленский надеется, что сегодня в Минске удастся согласовать на конец апреля встречу в "нормандском формате".


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Источник: comments.ua
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