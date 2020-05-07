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Почти 6 тыс. населенных пунктов в Украине остаются без Интернета: Зеленский призвал исправить ситуацию

В апреле впервые доступ к Интернету появился в 870 населенных пунктах Украины, президент Владимир Зеленский призвал двигаться быстрыми темпами и в дальнейшем

сегодня, 16:22
Автор:

• Таисия Ерохина

Почти 6 тыс. населенных пунктов в Украине остаются без Интернета: Зеленский призвал исправить ситуацию

Сейчас в Украине 5800 населенных пунктов остаются без доступа к Интернету. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Так, в ОП состоялось заседание президента Владимира Зеленского и представителей крупнейших операторов связи, на котором обсудили обеспечение качественным Интернетом и связью всех точек Украины. Речь шла о покрытии связью маленьких городков, установке связи в пассажирских поездах "Укрзализныци" и на дорогах, которые строят в рамках программы "Большое строительство".

"Сейчас в Украине 5 тысяч 800 маленьких городков, где нет связи, - сообщил гарант. – Я сам вижу это, когда езжу в эти городки. И не секрет, что на некоторых дорогах люди по полчаса не имеют никакой связи вообще. Надо менять это, и менять скорее".

Отмечается, что в июле 2019 года президент Зеленский подписал Указ № 497 по улучшению доступа к мобильному Интернету по всей стране. Впоследствии мобильные операторы заключили меморандум с правительством по ряду мероприятий.

"Очень радует статистика за апрель – впервые мобильный широкополосный доступ к Интернету появился в 870 населенных пунктах, в которых проживает 390 тысяч человек, а дополнительный оператор появился еще в 550 пунктах. Это возможно! Давайте двигаться быстрыми темпами и дальше", – призвал Зеленский.

Напоследок гарант добавил, что время требует "соединить страну не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной".

Как сообщалось, в результате пандемии мировой интернет-трафик вырос в три раза.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/zhittya-dedali-bilshe-perehodit-v-onlajn-krayinu-treba-zyedn-61061
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