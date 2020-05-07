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Последствия пандемии: мировой интернет-трафик вырос в три раза

ООН опубликовала данные исследования пользования сетью интернет

сегодня, 11:30
Автор:

• Сергей Медведев

Последствия пандемии: мировой интернет-трафик вырос в три раза

Карантинные ограничения, введенные во многих странах из-за распространения коронавируса привели к росту интернет-трафика. Об этом говорят данные исследования ООН.

Так, специалисты отмечают, что за время пандемии мировой интернет-трафик утроился. Вместе с тем всего на планете около 3,6 млрд человек не имеют доступа в интернет.

 "Пандемия COVID-19 кардинально изменила нашу жизнь: то, как мы работаем, общаемся друг с другом, учимся или покупаем предметы первой необходимости. Эти изменения коснулись всего мира, и одновременно стал еще более очевидными для так называемого "цифрового разрыва". Ведь до сих пор 3,6 миллиарда человек в мире не имеют доступа к интернету", - подчеркнули в ООН.

 Эксперты обращают внимание на особую деталь: если раньше широкополосный интернет чаще был востребован в крупных городах, то сейчас   все больше людей из пригорода и сел подключаются к "быстрому" интернет-сервису, поскольку в условиях изоляции учатся и работают из дома.

Как сообщал портал "Комментарии", спутниковый интернет Илона Маска начнут тестировать через полгода.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1867914-v-umovakh-epidemiyi-covid-19-u-svit-potroyivsya-internet-trafik
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