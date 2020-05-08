Саакашвили рассказал, чем будет заниматься на новой должности

Михеил Саакашвили, который накануне возглавил Исполнительный комитет реформ, объяснил, чем именно он будет заниматься на своей новой должности. Об этом политик рассказал в эфире утренней программы на телеканале "1+1".

Наконец-то трудоустроить Саакашвили президенту Зеленскому удалось только вчера. Две недели до этого не утихали разговоры о его возможном назначении в Кабмин. Сам Саакашвили пророчил себе место вице-премьера. Против этого выступила Грузия, где против бывшего президента открыто несколько уголовных дел. В итоге, прошение о назначении Саакашвили в украинское правительство так и не дошло до сессионного зала Верховной Рады. Но без работы политик не остался.

Исполнительный комитет по реформам - это совещательный орган при Офисе президента. И Саакашлвили в дальнейшем собирается советовать Зеленскому, как именно реформировать в Украине экономику и не только.

"В Украине грядет большой кризис. Он связан, прежде всего, с коронавирусом. Сейчас, чтобы помочь нашей экономике, необходимо освободить бизнес от административного вмешательства. Самое главное - дать свободу. Первоначально, нужно избавить бизнес от бессмысленного регулирования в налоговой сфере и таможни", - сказал Саакашвили.

Есть у политика и собственное видение реформы медицины в Украине. Но изменения, говорит он, должны быть глобальными: "Попытки что-то изменить частично безрезультатны. Не нужно реанимировать совок. Старую систему перестроить нереально. Ее нужно менять полностью".

Подробности о назначении Михаила Саакашвили в Комитет реформ "Комментарии" рассказывали ранее.

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