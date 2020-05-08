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Саакашвили рассказал, чем будет заниматься на новой должности

Михеила Саакашвили президент Владимир Зеленский назначил главой Исполнительного комитета реформ

сегодня, 10:03 1014
Автор:

• Виолетта Комаровская

Саакашвили рассказал, чем будет заниматься на новой должности

Михеил Саакашвили, который накануне возглавил Исполнительный комитет реформ, объяснил, чем именно он будет заниматься на своей новой должности. Об этом политик рассказал в эфире утренней программы на телеканале "1+1". 

Наконец-то трудоустроить Саакашвили президенту Зеленскому удалось только вчера. Две недели до этого не утихали разговоры о его возможном назначении в Кабмин. Сам Саакашвили пророчил себе место вице-премьера. Против этого выступила Грузия, где против бывшего президента открыто несколько уголовных дел. В итоге, прошение о назначении Саакашвили в украинское правительство так и не дошло до сессионного зала Верховной Рады. Но без работы политик не остался.

Исполнительный комитет по реформам - это совещательный орган при Офисе президента. И Саакашлвили в дальнейшем собирается советовать Зеленскому, как именно реформировать в Украине экономику и не только. 

"В Украине грядет большой кризис. Он связан, прежде всего, с коронавирусом. Сейчас, чтобы помочь нашей экономике, необходимо освободить бизнес от административного вмешательства. Самое главное - дать свободу. Первоначально, нужно избавить бизнес от бессмысленного регулирования в налоговой сфере и таможни", - сказал Саакашвили. 

Есть у политика и собственное видение реформы медицины в Украине. Но изменения, говорит он, должны быть глобальными: "Попытки что-то изменить частично безрезультатны. Не нужно реанимировать совок. Старую систему перестроить нереально. Ее нужно менять полностью".

Подробности о назначении Михаила Саакашвили в Комитет реформ "Комментарии" рассказывали ранее. 


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Источник: https://tsn.ua/politika/saakashili-rozpoviv-chim-zaymatimetsya-na-noviy-posadi-1542975.html
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