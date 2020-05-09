Язык

Українська

Русский

Coinspot 09.05.2020

BTC/USD

9685.62

ETH/USD

211.66

LTC/USD

48.11

НБУ 09.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика В Генштабе ВСУ опубликовали фото учений спецназа военно-морских сил
НОВОСТИ Все новости

В Генштабе ВСУ опубликовали фото учений спецназа военно-морских сил

Учения спецназа ВМС состоялись в Одессе

сегодня, 11:27
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Генштабе ВСУ опубликовали фото учений спецназа военно-морских сил

В Практической гавани Одессы состоялись тактико-специальные учения одного из подразделений специального назначения военно-морских сил (ВМС) Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Спецназовцы ВМС тренировались осуществлять штурмовые и абордажные действия с целью высадки на судно, которое было захвачено незаконными вооруженными формированиями противника, учились ликвидировать боевиков и освобождать судно с осады. В качестве захваченного корабля использовали учебное судно "Лесозаводск".

В сообщении отмечается, что в процессе тренировки на быстроходных катерах необходимо принимать во внимание возможности безопасного подступа к судну, особенности ветра и качке моря, чтобы правильно использовать штурмовые лестницы для высадки на борт. Кроме того, существуют установленные процедуры применения оружия и ведения стрельбы во внутренних помещениях захваченного объекта.

Ранее "Комментарии" писали, что испытательная бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводит испытания модернизированного опытного образца танка Т-72. Испытания проходят недалеко от села Гончаровское в Черниговской области.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...