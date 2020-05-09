В Генштабе ВСУ опубликовали фото учений спецназа военно-морских сил

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В Практической гавани Одессы состоялись тактико-специальные учения одного из подразделений специального назначения военно-морских сил (ВМС) Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Спецназовцы ВМС тренировались осуществлять
штурмовые и абордажные действия с целью высадки на судно, которое было захвачено
незаконными вооруженными формированиями противника, учились ликвидировать
боевиков и освобождать судно с осады. В качестве захваченного корабля использовали
учебное судно "Лесозаводск".
В сообщении отмечается, что в процессе тренировки на быстроходных катерах необходимо принимать во внимание возможности безопасного подступа к судну, особенности ветра и качке моря, чтобы правильно использовать штурмовые лестницы для высадки на борт. Кроме того, существуют установленные процедуры применения оружия и ведения стрельбы во внутренних помещениях захваченного объекта.
Ранее "Комментарии" писали, что испытательная
бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и
сертификации вооружения и военной техники проводит испытания
модернизированного опытного образца танка Т-72. Испытания проходят недалеко
от села Гончаровское в Черниговской области.
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