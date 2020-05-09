Только партия Медведчука показала, что День Победы – это для них настоящий праздник, - Ожегов

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал своим обращением на 9 мая, заявил блогер и общественный активист Сергей Ожегов у себя в Facebook комментируя выступление президента Украины в честь Дня Победы.

"Ни слова не сказал про Красную армию, которая разгромила нацистов. Зато непонятно к чему приплел армию США", - написал он.

Что касается партии "Слуга народа", пишет Ожегов, они в своем поздравлении вообще ляпнули, что День Победы – это день памяти и скорби.

"Расшифрую. День Победы в нормальном понимании – это праздник, а день памяти и скорби – это поминки. Чувствуете разницу? То есть, внешне "слуги" как бы чтят День Победы, а по сути дали понять, что идейно они вместе с Порошенко. А в ПЕС уже скорбят по полной, не оглядываясь на общественное мнение", - заявил автор.

Ожегов отметил, что Тимошенко действует в стиле "и нашим, и вашим", а партия "Голос" официально вообще никак не поздравила с праздником.

И только партия Медведчука, написал Ожегов, так торжественно отметила День Победы, как на самом деле должна была сделать власть во главе с Зеленским.

"Единственные, для кого День Победы настоящий праздник – это ОПЗЖ. Когда видишь, как партия Медведчука подошла к празднованию Дня Победы – понимаешь, что все это должна была сделать власть во главе с Зеленским", - сделал вывод блогер.

Ожегов рассказал об автопробеге, организованном "Оппозиционной платформой" и флешмобе "День Победы" – наша песня".

"Вижу в ленте Facebook, как друзья из разных городов выставляют фото и с гордостью пишут, что приняли участие в автопробеге, который ОПЗЖ организовала в Киеве и других городах в честь Дня Победы. Другие участвовали во флешмобе "День Победы" - наша песня", когда в 12.00 люди по всей Украине включили песню "День Победы", - поделился автор.

Ожегов напомнил, что Медведчук добился восстановления льгот ветеранам.

"Сам Виктор Медведчук сообщил, что удалось добиться решения Конституционного суда, который обязал восстановить льготы для ветеранов, обеспечить медицинский уход и дать финансирование ветеранским организациям, - добавил Ожегов. - После возложения цветов у Вечного огня на Аллее Славы в Киеве глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" сообщил о запуске движения "Национальный фронт в защиту исторической памяти".

Кроме того, Ожегов отметил, что накануне Дня Победы Оксана Марченко вместе с Виктором Медведчуком проявили заботу, организовав подарки для всех 13 тыс. украинских ветеранов.

"И дело здесь не в подарке, а в отношении - так проявили, прежде всего, заботу о ветеранах, потому что пожилым людям трудно даже в магазин бывает выйти", - напомнил он.

"В общем, когда видишь, как ведущие политики отмечают День Победы, сразу становится ясно, для кого 9 мая – это праздник, а кто "для галочки" записывает поздравления, лишь бы от него отвязались, а сам в кармане сжимает красный мак – символ Порошенко", - считает блогер.

В завершение, Ожегов пояснил, почему Зеленский и другие первые лица отметили День Победы "из-под палки".

"Как и любым артистам, внешне хочется понравиться большинству украинцев, которые празднуют День Победы. Но Зеленский и компания постоянно выдают себя – они внутренне считают, что День Победы – это не их праздник", - заключил блогер Сергей Ожегов.

Как сообщалась, в регионах Украины не обошлось без инцидентов во время празднования Дня Победы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!