День победы в регионах: в Одессе напали на журналистку, а в Запорожье – стычки во время автопробега (ВИДЕО)

Несмотря на карантин в ряде областных центров Украины прошли массовые мероприятия в честь праздника Дня победы, в ходе которых не обошлось без инцидентов.

Так, в Одессе сегодня пострадала журналистка. Как пишет местное издание "Думская", несколько агрессивно настроенных граждан напали на их репортера Алену Балабу. Сотрудница пыталась помочь полицейским, которые требовали от одной из пришедших к памятнику Неизвестному матросу снять ленту, похожую на георгиевскую. Сообщается, что у журналистки вырвали клок волос, она обратилась в полицию.





Кроме того, в Одессе, как пишет "Радио свобода", активисты и полиция потребовали снять запрещенную законодательством Украины символику с машин, участвующих в автопробеге, организованном партией ОПЗЖ. Отметим, что сначала полиция запретила движение как массовое мероприятие, но автопробег все же состоялся. Машины выдвигались с интервалом в 5-10 минут.

А в Запорожье стычка произошла в ходе автопробега, инициированного организацией "Полк Победы". Как пишет местное издание "061", активисты пытались сорвать с авто советскую символику. Отмечается, что полиция открыла производство по факту распространения запрещенной символики.



В Мелитополе полиция долго спорила с пенсионером, который размахивал флагом СССР. В итоге, красное знамя изъяли. Видео инцидента опубликовано медиа "РИА Мелитополь".





В Харькове также состоялся массовый пробег с ретроавтомобилями и участниками в соответствующих костюмах.

В целом, как сообщили в Национальной полиции Украины "Интерфакс-Украина", праздничные мероприятии проходят спокойно. Хотя и отметили составление по административным нарушениям 9 протоколов, открытие 1 производства в связи с использованием запрещенной символики (в Путивле, Сумская область).

Ранее мы сообщали, как спасатели проводят дезинфекцию во время торжественных мероприятий.

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