День победы в регионах: в Одессе напали на журналистку, а в Запорожье – стычки во время автопробега (ВИДЕО)

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9710.35
ETH/USD
212.97
LTC/USD
47.94
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
29.35
RUB/UAH
0.37
Несмотря на карантин в ряде областных центров Украины прошли массовые мероприятия в честь праздника Дня победы, в ходе которых не обошлось без инцидентов.
Так, в Одессе сегодня пострадала журналистка. Как пишет местное издание "Думская", несколько агрессивно настроенных граждан напали на их репортера Алену Балабу. Сотрудница пыталась помочь полицейским, которые требовали от одной из пришедших к памятнику Неизвестному матросу снять ленту, похожую на георгиевскую. Сообщается, что у журналистки вырвали клок волос, она обратилась в полицию.
Кроме того, в Одессе, как пишет "Радио свобода", активисты и полиция потребовали снять запрещенную законодательством Украины символику с машин, участвующих в автопробеге, организованном партией ОПЗЖ. Отметим, что сначала полиция запретила движение как массовое мероприятие, но автопробег все же состоялся. Машины выдвигались с интервалом в 5-10 минут.
А в Запорожье стычка произошла в ходе автопробега, инициированного организацией "Полк
Победы". Как пишет местное издание "061", активисты пытались
сорвать с авто советскую символику. Отмечается, что полиция открыла
производство по факту распространения запрещенной символики.
В Мелитополе полиция долго спорила с пенсионером, который размахивал флагом СССР. В итоге, красное знамя изъяли. Видео инцидента опубликовано медиа "РИА Мелитополь".
В Харькове также состоялся массовый пробег с ретроавтомобилями и участниками в соответствующих костюмах.
В целом, как сообщили в Национальной полиции Украины "Интерфакс-Украина", праздничные мероприятии проходят спокойно. Хотя и отметили составление по административным нарушениям 9 протоколов, открытие 1 производства в связи с использованием запрещенной символики (в Путивле, Сумская область).
Ранее мы сообщали, как спасатели проводят дезинфекцию во время торжественных мероприятий.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости