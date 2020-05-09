День Победы в условиях карантина: как спасатели проводят дезинфекцию во время торжественных мероприятий

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Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным
ситуациям в Киеве проводят дезинфекцию во время мероприятий ко Дню Победы в столице.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, сегодня, 9 мая, на Аллее Героев Крут во время проведения мероприятий с массовым участием людей столичные спасатели проводили обработку территории с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Дезинфекцию проводят каждый час на Аллее Героев Крут и на территории парка Вечной Славы.
Для обработки спасатели использовали специальную дезактивирующую смесь.
Ранее "Комментарии" писали, что председатель Верховной
Рады Украины Дмитрий Разумков вместе со своим первым заместителем Русланом
Стефанчуком и председателями парламентских комитетов сегодня принял участие в
торжественной церемонии возложения цветов к Мемориалу Вечной Славы на могиле
Неизвестного Солдата. При этом, на опубликованных фото все представители
парламента находятся без масок. К тому же, на одном из снимков они стоят
рядом друг с другом, не придерживаясь обусловленной правилами карантина
дистанции в 1,5 метра. В то же время охрана и почетный караул на фото стоят на
расстоянии от других людей и в защитных масках.
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