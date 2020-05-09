Язык

Українська

Русский

Coinspot 09.05.2020

BTC/USD

9593.35

ETH/USD

209.27

LTC/USD

47.20

НБУ 09.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события День Победы в условиях карантина: как спасатели проводят дезинфекцию во время торжественных мероприятий
НОВОСТИ Все новости

День Победы в условиях карантина: как спасатели проводят дезинфекцию во время торжественных мероприятий

Сотрудники ГСЧС проводят дезинфекцию каждый час

сегодня, 14:42
Автор:

• Татьяна Веремеева

День Победы в условиях карантина: как спасатели проводят дезинфекцию во время торжественных мероприятий

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве проводят дезинфекцию во время мероприятий ко Дню Победы в столице. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, сегодня, 9 мая, на Аллее Героев Крут во время проведения мероприятий с массовым участием людей столичные спасатели проводили обработку территории с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Дезинфекцию проводят каждый час на Аллее Героев Крут и на территории парка Вечной Славы.

Для обработки спасатели использовали специальную дезактивирующую смесь.

Ранее "Комментарии" писали, что председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе со своим первым заместителем Русланом Стефанчуком и председателями парламентских комитетов сегодня принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного Солдата. При этом, на опубликованных фото все представители парламента находятся без масок. К тому же, на одном из снимков они стоят рядом друг с другом, не придерживаясь обусловленной правилами карантина дистанции в 1,5 метра. В то же время охрана и почетный караул на фото стоят на расстоянии от других людей и в защитных масках.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...