День Победы в условиях карантина: как спасатели проводят дезинфекцию во время торжественных мероприятий

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве проводят дезинфекцию во время мероприятий ко Дню Победы в столице. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Так, сегодня, 9 мая, на Аллее Героев Крут во время проведения мероприятий с массовым участием людей столичные спасатели проводили обработку территории с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Дезинфекцию проводят каждый час на Аллее Героев Крут и на территории парка Вечной Славы.

Для обработки спасатели использовали специальную дезактивирующую смесь.

Ранее "Комментарии" писали, что председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе со своим первым заместителем Русланом Стефанчуком и председателями парламентских комитетов сегодня принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного Солдата. При этом, на опубликованных фото все представители парламента находятся без масок. К тому же, на одном из снимков они стоят рядом друг с другом, не придерживаясь обусловленной правилами карантина дистанции в 1,5 метра. В то же время охрана и почетный караул на фото стоят на расстоянии от других людей и в защитных масках.

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