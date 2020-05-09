ФОТОФАКТ: Слуги народа во главе с Разумковым нарушили правила карантина во время возложения цветов к Вечному огню

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий
Разумков вместе со своим первым заместителем Русланом Стефанчуком и председателями
парламентских комитетов сегодня принял участие в торжественной церемонии
возложения цветов к Мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного Солдата. Об
этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.
При этом, на опубликованных фото все представители парламента находятся без масок. К тому же, на одном из снимков они стоят рядом друг с другом, не придерживаясь обусловленной правилами карантина дистанции в 1,5 метра. В то же время охрана и почетный караул на фото стоят на расстоянии от других людей и в защитных масках.
"Комментарии" обратились к Дмитрию Разумкову
с просьбой объяснить ситуацию, но на момент публикации новости, ответа пока не
получили.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский
9 мая почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и
возложил цветы к Вечному огню в парке Вечной Славы в Киеве. По данным СМИ глава
государства посетил парк сегодня рано утром.
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